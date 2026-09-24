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ЗАПАЗЕНИ

Повече от 40 сигнала за трудови злополуки в Благоевградско от началото на годината

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Али Мисанков
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Чете се за: 04:47 мин.
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Причината за огромния брой инциденти в образованието са обувките на висок ток

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Зачестяват трудовите злополуки в нашата страна. А Благоевград за поредна година попада в челните места по брой пострадали, докато изпълняват задълженията си. Какви са причините и кои са най-рисковите
професии?

От началото на годината Инспекцията по труда в Благоевград е направила 40 проверки след постъпили на 112 сигнали за тежки трудови злополуки. Има и двама загинали. Най-много - 17, са те в строителството.

Славянка Симидчийска, Инспекция по труда - Благоевград: "Трудова злополука е всяко внезапно увреждане, което е станало през време и във връзка или по повод извършваната работа, както и при извършване на работа в интерес на предприятието, която е довела до трайно намалена работоспособност, временна неработоспособност или смърт.

Също така трудова злополука е тази, която е станала с осигурен по време на обичайния път при отиване или връщане от работа.

- Тоест, по време, когато се прибирам към вкъщи или идвам от вкъщи?

Да, да, точно така. Обичайният път."

От Инспекцията налагат глоби не само на работодателите:

Славянка Симидчийска, Инспекция по труда - Благоевград: "Основно задължение на работодателя да осигури здравословни и безопасни условия на труда, пък на работника съответно да спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд. Инспекцията по труда може да санкционира и работници, които не използват осигурените им лични предпазни средства."

Мехмед е ръководител на няколко строителни бригади. Преди всеки работен ден служителите му минават задължителен инструктаж за безопасност. Причините – освен, че иска да спазва правилата, той държи и
рискът от инциденти да бъде сведен до минимум.

Мехмед Сабитов, ръководител на строителни бригади: "Има си хора, които се грижат за безопасността, инструктажи минават преди да почнат работи, каска, обувки, светлоотразителни жилетки. Тогава може да се разчита, че тези хора са инструктирани и правилно могат да спазват всички условия за безопасност на самия обект."

Според експерти в трудовата медицина обаче, проблемът с безопасността на работното място редовно се неглижира.

Петранка Мицова, Служба по трудова медицина – Благоевград: "Много проформа се провежда инструктажи, ако въобще се провеждат, допускат се лица, които не са достатъчно обучени, които не са инструктирани, реално всичко е проформа – на хартия го има, а на практика не се случва нищо."

Дамян Станев, Служба по трудова медицина – Благоевград: "Имаме случаи, когато работещи заплашват работодателя си, че ако той много ги притиска за стриктно спазване на правилата те ще напуснат и ще отидат при някой друг, който няма да ги натиска за безопасността."

Години наред сектор „Строителство“ води класацията по най-рисковите професии от към трудови инциденти у нас. Заради огромния строителен бум в региона, област Благоевград се нарежда на челните места в
негативната статистика.

Интересен обаче последните няколко години е вторият най-рисков сектор. Това е образованието, а причината за огромния брой инциденти там са елегантните дамски обувки на висок ток.

Петранка Мицова, Служба по трудова медицина – Благоевград: "Имахме такива случаи със счупени крайници, изкълчени глезени, ръце и крака, което реално е трудова злополука, тъй като е по време на работа. Там персоналът ходи с неподходящи обувки, такива с висок ток, нещо което създава предпоставка за инциденти."

Професии, които са застраховани от инциденти няма, допълват експертите. Те обаче съветват работодателите, независимо дали служители им работят на открит рисков терен, висока сграда или са в офис,
задължителните инструктажи за безопасност да бъдат провеждани.

Вижте още в прякото включване на Али Мисанков

#висок ток #строителството #Благоевградско #трудови злополуки #образование #новини в Метрото

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