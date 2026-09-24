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Удължават с 30 дни частичното бедствено положение заради свлачището в кв. "Аспарухово"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Нивелина Няголова-Георгиева
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удължават дни частичното бедствено положение заради свлачището аспарухово
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Удължават с 30 дни бедственото положение за района на пропадналия път в квартал „Аспарухово“. Това стана ясно по време на заседанието на кризисния щаб в Община Варна, свикан от кмета Благомир Коцев. Като мотив за продължаването на мярката е посочена необходимостта от достатъчно време за проектиране на укрепителни дейности и съоръжения за общинския път в местност „Вилите“. Това трябва да стане във възможно най-кратки срокове, преди понижаването на температурите, за да се избегне замръзване на полиетиленовия байпас на авариралия водопровод.

По искане на районната администрация, от тази вечер ще бъде възстановено уличното осветление, за да могат живущите безпрепятствено да достигат до домовете си в по-високата част на района.

Заместник-кметът Владимир Димитров докладва, че на терен не се наблюдава свлачищна активност и няма непосредствена опасност за живущите в района и тяхното имущество. В момента там продължат дейностите по понижаване нивото на подземните води и осушаването на земните маси.

Не по-рано от понеделник се очакват и резултатите от лабораторния анализ на взетата проба от земната маса, т.нар. „ядка“. Те ще потвърдят причината за свличането. Междувременно ще се обследват и всички налични шахти и битовата канализация в района. Ще се поставят и допълнителни репери за проследяване на движението на земни маси.

#30 дни #удължаване на частичното бедствено положение #кв. "Аспарухово" #свлачище

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