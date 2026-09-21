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Частично бедствено положение и евакуация заради свлачището в "Аспарухово"

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
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какви причини свлачищеъо аспарухово
Снимка: БГНЕС
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Частично бедствено положение обявиха за ограничена територия в района на свлачището в кв. "Аспарухово" с цел гарантиране безопасността на живеещите в сградите над компрометирания участък. Кметът на Варна Благомир Коцев обяви със своя заповед режима за местност Вилите, където от свлачищен процес беше прекъснат пътят. Продължава пропадането на терена, което по данни на специалистите достига между 4 и 5 сантиметра на час.

По думите на кметът на район "Аспарухово" всички институции работят на място и се търсят варианти за овладяване на ситуацията. Осем души от три къщи в района на свлачището се очаква да бъдат евакуирани в общински имоти, а токът в района да бъде спрян заради продължаващите свлачищни процеси, каза още Маринов.

Изследванията вече са показали, че водата от свлачището не е от водопроводната мрежа. Утре специалистите ще вземат проба, т. нар. "ядка", от земните пластове, за да установят какво точно е предизвикало свличането. Фирмата, която строи жилищен комплекс до свлачището, укрепва подпорната стена със съдействието на общината. Днес по време на спешна среща в Община Варна бяха набелязани спешни мерки за ограничаване на свлачищната активност. Предвижда се да бъде премахната част от пропадналата улична настилка, за да се осигури достъп на техника и възможност за извършване на сондажи. Ще бъдат взети проби от терена, които да помогнат за установяване на причините за свличането.За да бъде овладяно свлачището, ще бъдат направени дренажни кладенци и отвори (барбакани) за отвеждане на подпочвените води. Така ще се намали натискът върху укрепителната стена (шпунтова стена) и ще се ограничи рискът от ново свличане. Предвижда се и допълнително укрепване на засегнатия пътен участък с пилоти.

Според първоначалната информация процесът на свличане е започнал в петък вечерта, а причините за него все още се изясняват. От ВиК-Варна вече са подменили около 100 метра етернитов водопровод, за да бъде изключена възможността течове от него да са предизвикали инцидента. Ще бъде проверено и дали има изтичане на отпадни води от разположените над строежа жилищни сгради.

Строителните дейности в района остават преустановени, пътят е затворен, а достъпът до мястото се контролира от служители на "Общинска полиция".

#аспарухово #бедствено положение #свлачище #Варна

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