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Жълт код за силен вятър утре, на отделни места ще превали

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Тази година астрономическата есен ще започне на 23 септември, сряда, но в температурно отношение ще започне още в празничния вторник, 22 септември, когато предстои съществено захлаждане.

Максималните температури ще паднат с около десетина градуса в сравнение с днес и в почти цялата страна ще бъдат под 20°.

Причината – студен атмосферен фронт, който ще премине през страната със силен вятър, но с малко валежи.

Много ветровито ще бъде още утре, със силен северозападен вятър, в областите с код жълто, с пориви до около 90 км/ч.

Максималните температури ще се понижат в сравнение с днес, но ще останат все още по-високи от климатичните норми, в по-голямата част от страната между 28° и 31°, в София – около 26°, на морския бряг – от 25° до 28°. Ще има променлива облачност, а на отделни места ще превали.

Слаби и изолирани превалявания се очакват утре и по Черноморието, главно по северното крайбрежие.

Температурата на морската вода е от 22° до 24°, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, с височина на вълните около половин метър.

И в планините ще бъде ветровито, с умерен и силен северозападен вятър. Ще бъде предимно слънчево, с превалявания в часовете около и след обяд.

Температурите и там ще се понижат и максималните по най-високите върхове ще бъдат от 7° на Мусала до 10° на Черни връх.

Продължава захлаждането в северозападните райони от Балканите, където със силен вятър от северозапад вече нахлува по-студен въздух.

Ще има и валежи, по-значителни в северните части, но дъжд ще вали и на места в останалата част на полуострова.

Слънчево ще се задържи утре в западните части от континента, а на Пиренеите ще бъде и горещо. Дъждовно ще бъде в Южна Италия.

Проливни валежи и захлаждане се очакват в страните в Централна и Източна Европа.

И у нас, в празничния вторник, 22 септември, предстои съществено понижение на максималните температури.

Ще остане ветровито. Облачността ще е променлива, на места с валежи от дъжд. В сряда понижение се очаква и при минималните температури, които в повечето места ще бъдат между 7° и 12°. В четвъртък и петък ще преобладава слънчево време.

Минималните температури ще се задържат почти без промяна, но максималните ще се повишават.

#захлаждане #времето #силен вятър #прогноза за времето #жълт код #новини в Метрото

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