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Последен ден от парламентарите избори в Русия, очаква се властта да запази позициите си

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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последен ден парламентарите избори русия очаква властта запази позициите
Снимка: АП/БТА
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Последен ден от парламентарите избори в Русия. Според официалните данни в ранния следобед избирателната активност е била по-висока от тази при предишния вот през 2021 г. Колкото до резултата - изненади не се очакват, прогнозите са, че управляващите ще запазят властта си.

Денят в Москва започна с една от най-масираните украински атаки срещу руската столица. Най-малко двама души загинаха в московско предградие, проблеми имаше с полетите на летище "Шереметиево", поразена беше петролна рафинерия. По данни на Киев за последните 24 часа при руски атаки са загинали 9 души.

Среднощната атака не спря желаещите да гласуват.

Пьотр Василев, жител на Москва: "Дойдох в последния ден заради опасения от фалшификации в предишните. За съжаление не очаквам промени в резултата, защото всичко вече отдавна е решено."

Ирина Иванова, жител на Москва: "Винаги гласувам - да дадем дължимото на родината. И сега положението не е лошо, но винаги се надяваме на по-добро."

Повечето лидери на партии и управляващи дадоха гласа си в първите дни на вота. В последния ден гласува лидерът на "Яблоко" - единствената антивоенна партия, на която беше забранено участие в изборите.

Въпреки уверенията на ЦИК, че изборите протичат нормално, независимо от множеството хакерски атаки и невъзможността на моменти да се гласува с хартиени бюлетини, в социалните мрежи има клипове, които показват фалшификации. В чужбина, пред руските посолства се извиха дълги опашки, от желаещи да гласуват, като мнозина се съобразиха с призивите на опозицията в имиграция да дойдат в 12.00 на обяд.

Павел, руски имигрант в Ереван: "Въпреки че съм много голям оптимист, няма никакви предпоставки нещо да се промени. Докато този режим не бъде изметен и не започне изграждането на нова държава от нулата, не ни очаква нищо хубаво."

За първи път в парламентарен вот участват жителите на незаконно окупираните украински области - Донецк, Луганск, Херсон и Запорожие. Киев обяви, че няма да признае вота. Избират се 450 депутати в Думата с 5-годишен мандат.

#избори в Русия #Москва #Владимир Путин #вот #Държавна дума

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