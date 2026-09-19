Системата за гласуване в Москва е била подложена на кибератаки тази нощ, опит за саботаж на комуникационни линии е имало в Далечния изток.

Това съобщиха от руската централна избирателна комисия през втория ден от парламентарните избори в страната. Това е първият вот за Държавна Дума от началото на войната в Украйна.

Повечето от кандидатите, които са против войната, не бяха допуснати до участие. Руският президент обвини Украйна, че се опитва да се намеси във вота.

На този фон Тръмп подписа закона за мащабни санкции срещу Русия, с което той вече влезе в сила. Така се разчиства пътят към засилване на икономическия натиск върху Москва.