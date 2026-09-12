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Украйна спря България след четиригеймова битка в София

Мариан Николов от Мариан Николов
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Спорт
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"Лъвовете“ се върнаха в мача след два загубени гейма, но силният сервис на Олег Плотницки наклони везните за 3:1 и донесе първо поражение на националите на Евроволей

украйна спря българия четиригеймова битка софия
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Българският национален отбор по волейбол допусна първото си поражение на eвропейското първенство, на което страната ни е сред домакините. В третия си двубой от група "В“ възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини отстъпиха на Украйна с 1:3 (23:25, 22:25, 25:21, 21:25). "Лъвовете“ успяха да се върнат в срещата след два загубени гейма, но украинците издържаха на натиска и затвориха мача в четвъртата част.

България започна вдъхновено, а Симеон Николов даде тон с ас още за първата точка. Алекс Грозданов се прояви на блокада за 8:6, но украинците бързо възстановиха равенството. Олег Плотницки постепенно започна да създава сериозни проблеми на българското посрещане и след негова силна серия от начален удар съперникът поведе с 15:12.

Националите намериха отговор. Добрата игра в защита и впечатляваща блокада с една ръка на Симеон Николов обърнаха резултата до 19:18. След прекъсване Украйна отново пое инициативата, а грешки в българското нападение помогнаха на съперника да стигне до 22:20. Кисилюк преодоля тройната блокада за 24:22, преди украинците да затворят оспорвания първи гейм с 25:23.

Втората част отново започна равностойно, но след 5:5 Украйна постепенно започна да се откъсва. При 8:6 Бленджини поиска видеопроверка, която не промени съдийското решение, а малко по-късно съперникът увеличи преднината си до 14:10.

България намери сили да се доближи. Александър Николов и силният сервис на Симеон Николов намалиха изоставането до 13:15, но украинците отново поеха контрол и след продължително разиграване поведоха с 19:15. Разликата достигна пет точки при 22:17 и постави „лъвовете“ в трудна ситуация.

Две поредни успешни атаки на Александър Николов чрез блок-аут върнаха надеждите при 20:23. Националите стигнаха и до 22:24, но докосване на мрежата при българската блокада сложи край на гейма - 25:22 и 2:0 за Украйна.

Поставена до стената, България показа най-силното си лице в третата част. „Лъвовете“ поведоха със 7:4, а Аспарух Аспарухов продължи добрата серия с мощна атака за 9:6. Националите задържаха инициативата, а силен сервис на Аспарухов и организирана тройна блокада срещу Плотницки помогнаха за аванс от 14:11.

Александър Николов пое водеща роля в нападение и с отлична атака по диагонала направи 18:14, след което българската блокада увеличи преднината до пет точки. Аспарухов също продължи да носи важни точки, а Преслав Петков осигури четири геймбола с атака през центъра за 24:20. България пропусна първия, но реализира следващата възможност за 25:21 и намали изоставането си на 1:2.

Началото на четвъртия гейм даде надежди за пълен обрат. Симеон Николов изведе националите напред с мощна атака през центъра, а успешна блокада направи резултата 6:4. Украйна обаче бързо изравни, след което Плотницки отново се превърна в ключовата фигура.

Украинският капитан първо даде аванс на своя тим с ас за 9:8, а след това продължи да тормози българското посрещане с поредица от директни точки от сервис. Серията му принуди Бленджини да използва прекъсване, но Украйна вече беше натрупала сериозна преднина.

Александър Николов прекъсна серията за 9:13, но съперникът не позволи на България да се приближи и влезе в решителната фаза с аванс от 19:14. Националите все пак направиха последен опит да спасят срещата. Ас на Желев съкрати разликата, а Александър Николов също реализира директна точка от начален удар за 21:23.

Украйна обаче запази хладнокръвие в най-важния момент. Две поредни точки сложиха край на българските надежди - 25:21 в четвъртия гейм и 3:1 в мача.

Така България инкасира първото си поражение на Евроволей, докато Украйна продължава с пълен актив от три победи и е на върха в група "В“ заедно с Полша. Следващото изпитание за селекцията на Джанлоренцо Бленджини е срещу Израел в понеделник от 19:00 часа.

#Европейско първенство по волейбол 2026 мъже #Национален отбор на Украйна по волейбол за мъже #Национален отбор на България по волейбол за мъже

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