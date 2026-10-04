Оставиха в ареста Славчо Мегеров, обвинен за убийството на бизнесмена Илиян Филипов

Заподозреният за убийството на бизнесмена Илиян Филипов - Славчо Мегеров остава в ареста. Това реши Пловдиският Окръжен съд. По искане на прокуратурата делото днес се гледа при закрити врата заради съдържащи се "интимни подробности“ от личния живот на обвиняемия и други лица.

Водещият мотив за убийството, по който разследването работи са неуредени финансови отношения, свързани със спортни залагания, включително и „черно тото“.

Тялото на Филипов е било открито от 30-годишната Людмила Рачева, с която бизнесменът е имал близки отношения. Той е бил прострелян само веднъж, според разследващите, от бившия си съдружник Славчо Мегеров. По данни на полицията, той е пристигнал от София с личния си автомобил, а в Пловдив се е движел с колата на сестра си.

Петко Минев, съдия в Окръжен съд- Пловдив: "В 1.07 ч. се е качил в този автомобил "Пежо" като в част от записите се вижда и регистрационен номер на това "Пежо". И именно по целия маршрут това лице е било проследено до паркиране на автомобила. Когато автомобилът е спрял на ул. „Седянка“ и извършителят на убийството е слязъл и на два пъти е хвърлял в контейнера бели маратонки и дрехи."

Мегеров е заснет в лице именно на това място от охранителна камера. Според защитата обаче няма преки доказателства той да е извършил убийството.

Диляна Агова, адвокат на Славчо Мегеров: "При такива дела с такава тежест експертизите се изготвят за часове. Или поне експертните справки. Тук експертизи няма, експертни справки няма. Къде са преките доказателства, къде са преките свидетели. Къде е оръжието? Аз само питам, нищо друго не казвам." Димитър Молев, прокурор, Окръжна прокуратура - Пловдив: "БНТ: Оръжието открито ли е? Оръжието – не мога да ви дам данни в тази насока."

Пари от черно тото вероятно са основна причина за разстрела, според разследващите.

Димитър Молев, прокурор: "В различни свидетелски показания се цитират суми между 15 и 20 хиляди лева давани от страна на убития като залог за дадено спортно събитие до няколко доста по-крупни суми.

Петко Минев, съдия в Окръжен съд-Пловдив: "Свидетели говорят за неуредени финансови отношения във връзка със спортни залагания, включително нерегламентирани от официален букмейкър между пострадалия Филипов и обвиняемия Мегеров, като причините за тези спорове е голяма сума, която е следвало обвиняемият Мегеров да предаде на пострадалия Филипов."

Самият Мегерев е отказал да даде обяснения.