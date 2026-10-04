Успешен дебют за Джанлоренцо Бленджини начело на Нумия Веро Волей (Милано)

Селекционерът на мъжкия ни национален отбор Джанлоренцо Бленджини направи отличен дебют начело на Нумия Веро Волей (Милано). Воденият от специалиста тим надигра Ил Бизонте (Флоренция) с 3:0 (25:20, 25:22, 25:20) в първия двубой от женската Серия А1.

След като преди седмица Милано вдигна купата в третото издание на приятелския предсезонен турнир Курмайор след победа над Конеляно с 3:1 гейма, сега звездният състав не даде шанс на съперника от Флоренция.

Отпор от страна на волейболистките на Алесандро Орефиче не липсваше, като в първата и третата част публиката в "Алианц Клауд" и зрителите пред екраните станаха свидетели на обрати.

Най-резултатна с 27 точки бе Паола Егону (2 аса), като бе единствената с двуцифрен актив. За съперника Бианка Куньо реализира 16 точки.

В следващия кръг Милано среща КБФ Балдучи Мачерата с Микаела Стоянова в състава, на 11 октомври (неделя).