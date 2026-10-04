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Успешен дебют за Джанлоренцо Бленджини начело на Нумия Веро Волей (Милано)

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Спорт
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Воденият от него тим започна с успех в женската Серия А1 в Италия.

успешен дебют джанлоренцо бленджини начело нумия веро волей милано
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Селекционерът на мъжкия ни национален отбор Джанлоренцо Бленджини направи отличен дебют начело на Нумия Веро Волей (Милано). Воденият от специалиста тим надигра Ил Бизонте (Флоренция) с 3:0 (25:20, 25:22, 25:20) в първия двубой от женската Серия А1.

След като преди седмица Милано вдигна купата в третото издание на приятелския предсезонен турнир Курмайор след победа над Конеляно с 3:1 гейма, сега звездният състав не даде шанс на съперника от Флоренция.

Отпор от страна на волейболистките на Алесандро Орефиче не липсваше, като в първата и третата част публиката в "Алианц Клауд" и зрителите пред екраните станаха свидетели на обрати.

Най-резултатна с 27 точки бе Паола Егону (2 аса), като бе единствената с двуцифрен актив. За съперника Бианка Куньо реализира 16 точки.

В следващия кръг Милано среща КБФ Балдучи Мачерата с Микаела Стоянова в състава, на 11 октомври (неделя).

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