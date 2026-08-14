БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Джанлоренцо Бленджини пое ново голямо предизвикателство, за първи път ще води женски отбор

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
Спорт
Запази

Селекционерът на България официално застана начело на Нумия Веро Волей (Милано), но ще започне работа с италианския гранд след Евроволей 2026 при мъжете

джанлоренцо бленджини пое ново голямо предизвикателство първи път води женски отбор
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Селекционерът на мъжкия национален отбор на България Джанлоренцо Бленджини официално беше представен като новия старши треньор на женския тим на Нумия Веро Волей (Милано). 54-годишният италиански специалист наследява на поста Стефано Лаварини, който се раздели с клуба.

Назначението поставя началото на изцяло нов етап в треньорската кариера на Бленджини. За първи път той ще работи начело на женски отбор, след като до момента натрупа сериозен опит както в клубния волейбол при мъжете, така и на международната сцена.

Новият ангажимент няма да промени работата му като селекционер на България. Бленджини наскоро удължи договора си с Българската федерация по волейбол, а към Милано ще се присъедини след приключването на европейското първенство за мъже през 2026 година.

Заедно с италианеца в новия му клуб ще работят и неговите помощници Масимо Капонери и Никола Далдело, докато Паоло Пероне ще изпълнява функциите на скаут. Бленджини беше приветстван от президента на клуба Алесандра Марцари и спортния директор Клаудио Бонати.

Самият специалист не скри задоволството си от новото предизвикателство и благодари на ръководството за оказаното доверие.

"Много съм щастлив да обявя, че съм новият старши треньор на Нумия Веро Волей (Милано). Преди всичко искам да благодаря на собствениците за тази страхотна възможност и за доверието им към мен“, заяви Бленджини в специално видеообръщение.

Италианецът е наясно, че го очаква продължителен и труден сезон, но демонстрира високи амбиции още при представянето си.

"Ще бъде дълъг сезон, пълен с нова мотивация и големи предизвикателства, но съм сигурен, че нашите момичета ще се представят на върха“, добави той.

Така Бленджини ще съчетава работата си с националния отбор на България с новото клубно предизвикателство в Италия, където му предстои първият опит в кариерата начело на женски тим.

#ЖВК Нумия Веро Волей #Джанлоренцо Бленджини

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам на сайта на БНТ
1
Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам на...
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
НА ЖИВО: Гледайте многобоя на ансамблите на световното първенство по художествена гимнастика
3
НА ЖИВО: Гледайте многобоя на ансамблите на световното първенство...
Отбелязваме големия християнски празник Успение Богородично
4
Отбелязваме големия християнски празник Успение Богородично
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
5
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Илиана Раева: Никога досега не съм била на по-трудно състезание
6
Илиана Раева: Никога досега не съм била на по-трудно състезание

Най-четени

Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
1
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
2
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
3
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам на сайта на БНТ
4
Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам на...
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
5
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
6
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон

Още от: Европейски волейбол

Александра Миланова: Почти съм убедена, че ще покажем много по-високо ниво на европейското
Александра Миланова: Почти съм убедена, че ще покажем много по-високо ниво на европейското
Любомир Ганев: Сигурен съм, че ще излезем от групите на европейското първенство Любомир Ганев: Сигурен съм, че ще излезем от групите на европейското първенство
Чете се за: 03:20 мин.
Марчело Абонданца: Имаме нужда от време и голямо търпение Марчело Абонданца: Имаме нужда от време и голямо търпение
Чете се за: 03:05 мин.
Джанлоренцо Бленджини: Целта е участието на олимпийските игри Джанлоренцо Бленджини: Целта е участието на олимпийските игри
Чете се за: 03:32 мин.
Волейболните национали до 17 г. ликуват с титлата на Балканиадата в Албания Волейболните национали до 17 г. ликуват с титлата на Балканиадата в Албания
Чете се за: 00:45 мин.
България е на финал на Балканиадата по волейбол до 17 години България е на финал на Балканиадата по волейбол до 17 години
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Храмовият празник на Троянския манастир: Литийно шествие с чудотворната икона "Света Богородица Троеручица"
Храмовият празник на Троянския манастир: Литийно шествие с...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
На Голяма Богородица: Стотици вярващи изпълниха Бачковския манастир за празника На Голяма Богородица: Стотици вярващи изпълниха Бачковския манастир за празника
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Патриарх Даниил оглави празничната литургия в храма "Успение Богородично" в Кюстендил Патриарх Даниил оглави празничната литургия в храма "Успение Богородично" в Кюстендил
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
"Евровизия 2027": Бургас ще бъде на европейската музикална карта "Евровизия 2027": Бургас ще бъде на европейската музикална карта
Чете се за: 04:17 мин.
Общество
Нов голям пожар пламна в Хърватия, тежко остава състоянието на...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Силно земетресение разтърси Индонезия (СНИМКИ)
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Нивото на река Дунав продължава да се понижава
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ