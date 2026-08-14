Джанлоренцо Бленджини пое ново голямо предизвикателство, за първи път ще води женски отбор

Селекционерът на мъжкия национален отбор на България Джанлоренцо Бленджини официално беше представен като новия старши треньор на женския тим на Нумия Веро Волей (Милано). 54-годишният италиански специалист наследява на поста Стефано Лаварини, който се раздели с клуба.

Назначението поставя началото на изцяло нов етап в треньорската кариера на Бленджини. За първи път той ще работи начело на женски отбор, след като до момента натрупа сериозен опит както в клубния волейбол при мъжете, така и на международната сцена.

Новият ангажимент няма да промени работата му като селекционер на България. Бленджини наскоро удължи договора си с Българската федерация по волейбол, а към Милано ще се присъедини след приключването на европейското първенство за мъже през 2026 година.

Заедно с италианеца в новия му клуб ще работят и неговите помощници Масимо Капонери и Никола Далдело, докато Паоло Пероне ще изпълнява функциите на скаут. Бленджини беше приветстван от президента на клуба Алесандра Марцари и спортния директор Клаудио Бонати.

Самият специалист не скри задоволството си от новото предизвикателство и благодари на ръководството за оказаното доверие.

"Много съм щастлив да обявя, че съм новият старши треньор на Нумия Веро Волей (Милано). Преди всичко искам да благодаря на собствениците за тази страхотна възможност и за доверието им към мен“, заяви Бленджини в специално видеообръщение.

Италианецът е наясно, че го очаква продължителен и труден сезон, но демонстрира високи амбиции още при представянето си.

"Ще бъде дълъг сезон, пълен с нова мотивация и големи предизвикателства, но съм сигурен, че нашите момичета ще се представят на върха“, добави той.

Така Бленджини ще съчетава работата си с националния отбор на България с новото клубно предизвикателство в Италия, където му предстои първият опит в кариерата начело на женски тим.