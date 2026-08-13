Бургас ще бъде домакин на „Евровизия 2027“

Бургас е избран от Българската национална телевизия и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) за град домакин на 71-вото издание на конкурса „Евровизия“, който ще се проведе през май 2027 г.

БНТ ще организира следващото издание на конкурса след историческата победа на България на „Евровизия 2026“, която даде на страната ни правото да бъде домакин на следващото издание на най-голямото музикално телевизионно събитие в света.

Големият финал на 71-вото издание на конкурса „Евровизия“ ще се проведе на 15 май 2027 г., събота, в „Арена Бургас“, в един от най-популярните български градове на Черноморието, а полуфиналите ще бъдат по-рано същата седмица – на 11 май, вторник и 13 май, четвъртък.

В седмицата на конкурса Бургас ще бъде домакин и на богата съпътстваща програма. Повече подробности за Eurovision Village, EuroClub и цялостната културна и развлекателна програма ще бъдат обявени през следващите седмици и месеци.

Амбицията на БНТ е „Евровизия 2027“ да бъде много повече от събитие, което се провежда в един град. В съпътстващата програма ще бъдат включени София, Пловдив и Варна - останалите три града, участвали в процеса за избор на град домакин, като бъдат включение техните ентусиазъм, идеи и ангажираност, които демонстрираха по време на процедурата.

Бургас е градът домакин, но България е страната домакин.

Голяма мисия на БНТ е чрез „Евровизия 2027“ да представи пред милиони зрители и посетители от Европа и извън нея многообразието на България – нейните градове, култура, музика, природа и хора.

„Беше интензивно, беше оспорвано, за това честито Бургас! Вие спечелихте много отговорности, а големият печеливш, надявам се, ще бъде многобройната международна публика, която ще посети Бургас. Изборът поставя началото на следващия ключов етап от подготовката на България за домакинството на „Евровизия 2027“. Пред БНТ, EBU и Бургас предстои интензивна съвместна работа, за да организираме конкурс, който да отговори на високите очаквания на милиони зрители по света. Убедена съм, че България ще бъде достоен домакин на най-голямото музикално телевизионно събитие в Европа и ще покаже най-доброто от своята култура, гостоприемство и професионализъм“, заяви Милена Милотинова, генерален директор на БНТ. Мартин Грийн, директор на конкурса „Евровизия“, каза: „Изключително сме щастливи, че Бургас ще бъде градът домакин на конкурса „Евровизия 2027“. Бургас ще придаде нещо наистина специално на „Евровизия“. Това е динамичен и гостоприемен град на брега на Черно море със силна музикална и културна идентичност, който притежава амбицията, инфраструктурата и страстта, необходими, за да посрещне голямото семейство на „Евровизия“. За първия конкурс „Евровизия“, който ще се проведе в България, искаме да създадем нещо, което носи истински български дух и същевременно е неподражаемо „Евровизия“ – празник, който обединява хората чрез музиката. Благодарим на всички градове, които демонстрираха толкова голям ентусиазъм с кандидатурите си да бъдат домакини на първата „Евровизия“ в България.

Заедно с БНТ, Община Бургас и нашите партньори от цяла България очакваме с нетърпение да създадем една незабравима седмица на „Евровизия“ през месец май и да посрещнем света в Бургас.“

Вече сме един екип, който ще превърне следващото издание в незабравимо преживяване

Подробности за конкурса „Евровизия 2027“ може да следите на eurovision2027.bg/

Информация за организацията около домакинството на Бургас може да намерите и на gotoburgas.com/