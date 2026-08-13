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Почина бившият министър на правосъдието Антон Станков

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почина бившият министър правосъдието антон станков
Снимка: БГНЕС/Архив
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Бившият министър на правосъдието Антон Станков е починал на 60-годишна възраст.

Скръбната вест бе съобщена от един от учредителите на НДСВ и главен секретар на младежката организация - Борис Вардев.

Станков е починал след кратко боледуване във ВМА.

Министърът на правосъдието Николай Найденов изрази съболезнования към неговото семейство, близки, приятели и колеги.

"С дълбока тъга приех вестта за кончината на Антон Станков – юрист, магистрат и държавник, посветил значима част от професионалния си път на българското правосъдие и неговите институции", написа Найденов във Фейсбук.

Антон Станков е роден на 17 февруари 1966 г. в Ямбол. Средното си образование завършва в Политехническото училище "Васил Левски" в Шумен през 1983 г. След това завършва право в Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Професионалният му път започва в Шумен, където от 1992 до 1994 г. работи като районен съдия в Шуменския районен съд.

В периода 2001 - 2005 г. Станков е министър на правосъдието в правителството на Симеон Сакскобургготски и председател на Висшия съдебен съвет.

По-късно заема поста председател на Наказателната колегия на Софийския градски съд. Бил е още член на Юридическата комисия на Българския олимпийски комитет и на Политическия съвет на НДСВ.

#Антон Станков #кончина

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