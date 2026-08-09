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Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон

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Чете се за: 02:52 мин.
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Туроператори и хотелиери във Варна отчитат, че цената е основната при избор на място и време за почивка. От туристическата камара потвърждават, че цените у нас вече са изравнени с тези в Гърция и Турция и отчитат по-слаб сезон тази година.

Навиците на туристите се променят, наблюдават във Варненската туристическа камара.

Проф. д-р Стоян Маринов, ВТК: „Пътуват по-кратко, пътуват на по-близки разстояния, изчакват.“

Стела Деянова, собственик на хотел: „Ако преди идваха за по 5, по 7 нощувки, сега идват за три, за две, просто за да дойдат до морето. В момента туристите реагират единствено и само на цената.“

„Морето е чудесно, въздухът е чист, но ние търсихме главно безопасност, тишина и спокойствие. Тази година сме в по-евтин хотел, защото мъжът ми е на фронта и това можем да си позволим.“

„За нас е важно да сме на различно място всеки път, синовете ни да видят различни държави. Бих казал, че тук е добре, без да се откроява с нещо, а цените са почти еднакви навсякъде.“

Стела Деянова признава, че след въвеждането на еврото цените са променяни почти автоматично.

Стела Деянова, собственик на хотел: „С въвеждането на еврото ние почти преписахме цените, запазвайки числата, сменяйки само знака на паричната единица.“

Хотелиерката определя сезона като най-лошия след ковид пандемията, след като на 1 юли от близо 200 стаи в нейния хотел са били заети 42. През август вече е пълно, но прогнозата ѝ е, че активният сезон ще приключи около 20 август.

Стела Деянова, собственик на хотел: „Ние в момента работим с много нисък марж на печалба, много нисък. И не виждам какво повече от това можем да направим.“

Проф. д-р Стоян Маринов, ВТК: „Все още хотелиери и ресторантьори са на плюс, защото ако бяха на минус, щяха да затварят и ще имаме много фалити, на каквито не сме свидетели, но, естествено, че разходите растат, приходите растат с по-бавни темпове, печалбите намаляват.“

Според хотелиерите е особено необходимо държавата да работи за позитивната реклама на туризма и да се опитаме да възстановим търговските отношения със страните, с които преди сме работили.

#по-слаб сезон #туроператори #новини в Метрото

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