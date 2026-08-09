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Стаж и възраст - кои фактори определят повишаването на пенсионната възраст?

bnt avatar logo от Екип на "По света и у нас"
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Пенсионната възраст в страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие ще надхвърли 70 години в следващия половин век. В момента най-късно се пенсионират в Дания, Норвегия, Исландия и Нидерландия. В тези държави мъжете и жените получават първата си пенсия на 67 години. Къде се намира България?

През 2029 г. мъжете ще се пенсионират на 65 г., а жените ще достигнат тази възраст през 2037 г. Според бившия социален министър Лидия Шулева през следващото десетилетие не се очаква ново увеличение на възрастта, защото тя трябва да бъде съобразявана и с продължителността на живота.

Но освен демографската криза, Шулева напомня, че възможностите за ранно пенсиониране водят до натиск върху пенсионната система и затова преди повишаване на пенсионната възраст над 65 години трябва да се вземат и други мерки.

Лидия Шулева, бивш министър на труда и социалната политика: „Чрез инвестиции в капиталовите пазари, нещо, което в България е много слабо развито. Тук единствено се инвестира в депозити и недвижими имоти, докато в цяла Западна Европа се инвестира на капиталовите пазари, където с помощта на сложната лихва се получават едни сравнително добри доходи. Така че в тази посока има какво да се мисли и направи.“

По темата работиха: Светозар Костадинов и Карина Караньотова

#повишаване на пенсинна възраст #стаж #възраст #пенсии

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