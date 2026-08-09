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След падналия дрон: Лидерът на "Възраждане" пита дали България ще активира ли чл. 5 от договора на НАТО

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Снимка: БТА/Архив
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Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов попита дали България ще активира ли чл. 5 от договора на НАТО след атаката на Украйна. И дали дронът е бил само един, като се позова на видео на симпатизантка на партията, което по думите на Костадинов показва два дрона над Девня.

#възраждане #Костадин Костадинов #дрон

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