Иран постави нови условия за отварянето на Ормузкия проток

След месеци на американски военни удари срещу Иран, санкции и блокада, президентът Доналд Тръмп заяви, че неговата администрация наблюдава как икономическият натиск върху Иран се засилва.

"Действаме по-кротко. Те са с огромна инфлация и нямат пари", коментира Тръмп за сайта Аксиос.

Преди това иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че Техеран няма да води преговори със Съединените щати, докато Вашингтон нарушава временното споразумение. Между двете страни има обмен на съобщения, уточни иранският първи дипломат. Ислямската република постави нови условия за отварянето на Ормузкия проток.

За да отвори ключовия морски път, Иран поиска Съединените щати никога повече да не заплашват Техеран. Освен това Вашингтон трябва да спре войната и агресията срещу Иран и неговите съюзници в Ливан, Палестина, Йемен и Ирак.

Ислямската република поиска и премахване на американската контраблокада на иранските пристанища, прекратяване на санкциите, освобождаване на замразени активи и обезщетение за щети по време на войната.

Иранският външен министър заяви, че дискусиите с Оман относно транзита и управлението на Ормузкия проток "наближават финалните етапи". Той отрече Иран да е разговарял с Белия дом.

Абас Арагчи, външен министър на Иран: „В момента нямаме преговори със Съединените щати. Да, има обмен на съобщения чрез посредници, но това не са преговори, а обмен на съобщения. Посредниците все още се опитват да възстановят основанията за преговори. От наша гледна точка, докато нарушенията на меморандума за разбирателство не приключат и Съединените щати не компенсират това, което са нарушили в меморандума, няма възможност за възобновяване на преговорите.“

Междувременно иранската полуофициална информационна агенция Mehr публикува видео с върховния лидер на Иран Моджтаба Хаменей в платформата Телеграм. Във видеото Моджтаба Хаменей е заобиколен от няколко души, които внимателно го слушат. В съобщението на Mehr не се уточнява кога или къде е записано видеото.

Снимки: АП/БТА

Моджтаба Хаменей стана върховен лидер след гибелта на баща си Али Хаменей при американско-израелски ракетни удари на 28 февруари. Оттогава той не е се е появявал публично и това породи спекулации за здравословното му състояние. Според днешно съобщение на иранските държавни медии Моджтаба Хаменей се е срещнал с президента Пезешкиан в края на юли.