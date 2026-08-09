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Иран и Оман са близо до споразумение за нов временен маршрут през Ормузкия проток

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Близък изток
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Техеран обяви нови условия за пълно отваряне на корабоплаването

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Иран и Оман са близо до споразумение за нов временен морски маршрут през Ормузкия проток. Техеран обаче обяви нови условия за пълното отваряне на корабоплаването. Те включват изплащането на компенсации от Съединените щати за щетите от войната – условие, което според Франс прес затруднява потенциална сделка за пълно и окончателно отваряне на протока в близко бъдеще.

Преговорите с Оман за транзита и управлението на Ормузкия проток "наближават финалната си фаза." Това заяви иранският външен министър Абас Арагчи. През последните дни двете страни обсъждат влизането на кораби в Персийския залив да става покрай иранския бряг, а излизането – покрай оманския без плащането на такси. Американски и израелски кораби няма да бъдат допускани в пролива.

Абас Арагчи, министър на външните работи на Иран: "Обсъждаме временен маршрут и сме много близо до постигането на споразумение. Работим въз основа на картите на маршрута, изготвени от въоръжените сили. Проведохме преговори между военноморските сили на двете страни и в момента доуточняваме подробностите. Смятам, че ще успеем да приключим тези преговори много скоро."

Пълното отваряне на ключовия воден път е обект на изпълнението на други условия, уточни Арагчи. Според изявление на Върховния съвет за национална сигурност на Иран цитирано от медиите в страната, те включват прекратяване на американската морска блокада на иранските пристанища, изтегляне на американските сили от региона, изплащане на обезщетение на Иран за нанесените щети по време на войната, отмяна на санкциите и освобождаване на замразените ирански активи.

Хосейн Мохеби, говорител на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция: "Отварянето на Ормузкия проток следва свой собствен механизъм и няма абсолютно никаква връзка с преговорите между Иран и Оман. Дали проливът ще бъде отворен зависи от условията, при които Ислямската република реши да го отвори. Това пък зависи от степента, до която Съединените щати ще приемат условията, поставени от Иран."

Как смятат да отговорят Съединените щати?

Джей Ди Ванс, вицепрезидент на САЩ: "Просто ще продължим да оказваме натиска, който можем, и да изкарваме колкото може повече нефт и газ от Близкия Изток, за да могат американците да се радват на по-ниски цени на бензина и енергията."

Техеран продължава да атакува плавателни съдове в пролива, които се отклоняват от установения от Иран маршрут. Вчера танкер на националната петролна компания на Абу Даби беше атакуван с ракета – третият танкер на компанията попаднал под обстрел само през последната седмица.

#Иран и Оман #Ормузкият проток #Абас Арагчи #Оман #Иран

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