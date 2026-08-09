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Продължава борбата с огнената стихия до бобошевското село Висока могила

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Владислава Миланова
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Чете се за: 00:57 мин.
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Продължава борбата за овладяване на пожара, който гори в непосредствена близост до бобошевското село Висока могила. На този етап няма опасност за къщите в селото. Огънят е овладян в западния си фронт, от страната на селото.

Продължава да гори обаче дъбовата гора под селото, като пламъците и димът се насочват към съседното село Сопово и град Бобошево, но на този етап не ги застрашават пряко.

Силният вятър в района вече е утихнал. На място остават няколко противопожарни екипа, екипи на горските стопанства и доброволци, които при необходимост и разрастване на пламъците ще реагират.

#продължава борбата с огнената стихия #бобошевско село #Висока могила #пожар

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