Заради зачестилите атаки в Черно море: Турция ограничава движението на търговските кораби

Турция е заявила пред Русия и Украйна, че двете страни трябва да обявят мораториум върху ударите си в Черно море, съобщи външният министър Хакан Фидан. Анкара ограничава движението на търговски кораби в Черно море заради опасения за сигурността.

Според медийни публикации генералната дирекция за крайбрежна сигурност не е издала разрешения за транзитно преминаване или поискала повече време за разглеждане на документите на редица кораби, пътуващи към руското пристанище Новоросийск - един от основните хъбове за износ на зърно и петрол.

Без документи за преминаване са и плавателни съдове, чиято крайна цел е Украйна. Официален коментар от турското министерство на транспорта няма. Решението на Анкара идва в момент, в който морският транспорт е силно затруднен и заради напрежението в Близкия изток.



