По-малко ябълки и круши в Белгия заради сухото лято и градушките

Белгийските овощари тази година отново ще отгледат по-малко ябълки и круши. Това е видно от оценките на секторните организации, базирани на проучване на около сто белгийски компании за отглеждане на плодове. Очакваната реколта възлиза на 166 млн. килограма ябълки и 364 млн. килограма круши, като и двата показателя са под средното ниво. Лошите климатични условия са основният фактор, който допринася за това, предаде националната информационна агенция Белга.

Спрямо средната за пет години очакваната реколта от ябълки е с 22% по-ниска. Това се дължи основно на продължаващото намаляване на площите на овощните градини. От сезон 2020 - 2021 г. площите с ябълки са намалели с една четвърт.

Сухото и топло време също създаде предизвикателства за овощарите, както и градушките, които засегнаха плодовете през последните месеци. В резултат на това тази година в магазините ще има по-малко ябълки. Освен това делът на ябълки, предназначени за преработка в индустрията, ще се увеличи значително поради градушките, които са повредили части от реколтата.

Тази година ще се приберат и по-малко круши. Белгийските компании за отглеждане на плодове очакват да произведат 364 млн. килограма круши, което представлява спад от 7%. Белгия има 10 619 хектара крушови насаждения. Сухото и горещо време направи сезона труден и за производителите на круши. Заради недостига на вода плодовете ще са по-малки, но се очаква да бъдат изключително вкусни.

В отглеждането на ябълки и круши през последните години имаше силен фокус върху иновациите, напояването, защитата от градушка и разнообразяването на асортимента с нови сортове.

През следващите седмици в цяла Европа ще бъдат събрани по-малко ябълки и круши. Според първоначалните прогнози за реколтата Европейският съюз се очаква да произведе 9,5 милиона тона ябълки, което е с 11% под нормалната реколта. Реколтата от круши за този сезон се оценява на 1,9 милиона тона, със 7 на сто по-ниска от обичайната.

Основните предизвикателства за предстоящия сезон, освен изменението на климата, включват непредвидими развития на международните пазари, натиск върху използването на основни продукти за растителна защита, наличие на работна ръка, нарастващи административни изисквания към производителите, разпространение на регулации и ограничена подкрепа от Европейския съюз за селскостопанския сектор.