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ДУНАВ В ПЛЕН НА СУШАТА

Европа продължава да е в изгарящата хватка на лятото, захлаждане се очаква в края на седмицата

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Снимка: ЕПА/БГНЕС
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Европа в изгарящата хватка на лятото. В Австрия за пореден ден бяха отчетени температури над 40 градуса. Рекордна жега и в Словакия. Нивото на реките Дунав и Рейн остава рекордно ниско. Захлаждане в региона се очаква в края на седмицата.

В историята на метеорологичните измервания в Австрия никога досега не е имало три последователни дни с температури над 41 градуса. На 27 места в Австрия са поставени нови абсолютни температурни рекорди.

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

Стотици хектари пламнаха в австрийската провинция Долна Австрия. 550 пожарникари и самолети и хеликоптери гасят пламъците. Задимяването в района е сериозно. Според синоптиците днес следобед ще настъпи захлаждане, което ще облекчи и работата на огнеборците.

Словакия също отчете абсолютен температурен рекорд в историята си с показател 41,2 градуса.

Клара Фабриова, жител на Братислава: "Забелязвам, че реагирам различно от обикновено - по-раздразнителна съм. Отдавам го на високите температури."

Жителите на Братислава търсят прохлада на сянка, край фонтани, но и край Дунава. Заради екстремните горещини обаче, нивото на реката е силно намаляло. Според местните това е сигнал за тревога и човечеството трябва сериозно да обърне внимание на климатичните изменения и да потърси начини да ограничи последствията им.

Патриция Навратилова, жител на Братислава: "За нас, родените и израснали в Братислва, е впечатляващо, защото ние гледаме Дунава, живеем с него. Виждали сме много наводнения, а сега е точно обратното. Интересно е, но и плашещо, защото започваш да усещаш климатичните промени от първо лице - водата изчезва..."

Сателитни снимки показват колко драматично е намаляло нивото на Дунав в сравнение с миналата година.

#ниско #жеги #нивото на река дунав #Европа

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