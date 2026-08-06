"Галъп": 42% одобрение на правителството на Радев след първите 100 дни управление

Няма съществена динамика в доверието към основните политически сили през първите 100 дни от съставянето на правителството на Румен Радев. Това показва проучване на „Галъп интернешънъл болкан“, финансирано със собствени средства и проведено в периода 24 юли – 4 август 2026 г.

„Прогресивна България“ запазва високата подкрепа, която получи на последните парламентарни избори, както и значителната разлика спрямо втората политическа сила – ГЕРБ-СДС. Високи са нивата на обществено доверие към институциите на президента и правителството. Има повишаване на доверието към парламента. Същевременно се наблюдава засилена критичност в обществото към външнополитическия курс на правителството, която обаче не е консолидирана и се дължи на разнопосочни причини и основания.

Ето и обобщените изводи от национално представително проучване на „Галъп интернешънъл болкан“:

Критично отношение към външната политика на правителството на Румен Радев изразяват общо 52% от анкетираните, като 33,5% посочват като причина обстоятелството, че не се намира необходимият баланс между външните ангажименти и вътрешните обществени настроения, а 18,5% смятат, че България излъчва противоречиви сигнали към своите съюзници и международни партньори.

Строгото следване на ангажиментите към ЕС и НАТО се припознава като основна характеристика на правителствената политика от 16,7% от анкетираните, докато 15% изтъкват твърдата защита на националния интерес и суверенитета. Показателен за липсата на ясен външнополитически облик на правителството е високият дял на отговорите „Не знам“ – 15%.

Народното събрание традиционно през последните години регистрира ниско обществено доверие. След конституирането на настоящия парламент обаче се наблюдава подобрение спрямо предходния период – 20,2% от анкетираните декларират доверие, докато 57,5% заявяват недоверие към институцията.

Президентът остава фигурата с най-висок положителен рейтинг в държавата с 48,4% одобрение и с 30,2% неодобрение – положителен баланс от +18,2%.

Правителството на Румен Радев също се ползва със солидно одобрение от 42%, при 33,6% неодобрение и положителен баланс от +8,4%. Близо една четвърт от хората (24,4%) обаче все още нямат изградено мнение.

При избори сега „Прогресивна България“ отново би потвърдила своя успех от предходния парламентарен вот – 42,3%, постигайки абсолютно мнозинство при разпределение на мандатите в Народното събрание. На този етап не се наблюдават съществени промени и в електоралната подкрепа на останалите политически сили, които изостават на чувствително разстояние.

ГЕРБ-СДС са втора политическа сила с 12%. Третото място заема „Продължаваме промяната“ със 7,6%. Непосредствено след тях са ДПС със 7% и „Демократична България“ с 6,3%. Спрямо изборните резултати от април лек ръст бележат „Възраждане“ – 4,8%, и БСП – 3,5%.

Сред политическите фигури далеч пред всички останали са президентът Илияна Йотова, която се ползва с най-високо доверие – 48,4% при сравнително ниско недоверие – 29,2%, както и министър-председателят и лидер на ПБ Румен Радев с 43,2% доверие срещу 38,7% недоверие.

Проучването е реализирано чрез телефонно интервю сред 821 пълнолетни граждани на България.