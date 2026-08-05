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Задържаха у нас организатор на международна мрежа за наркотрафик към Украйна и ЕС

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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арест - белезници - задържан - затвор
Снимка: илюстративна
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Службата за сигурност на Украйна (СБУ), със съдействието на "Националната полиция", ГДБОП и правоохранителните органи в България, е задържала международен „наркобарон“, който е организирал трафик на психотропни вещества към Украйна и страните от ЕС.

В резултат на международна специализирана операция, проведена в България, е задържан организаторът на наркобизнеса, който е координирал дейността на 14 лаборатории, произвеждащи алфа-PVP, мефедрон, амфетамин и прекурсори за територията на Украйна и Европейския съюз.

Разкриването на престъпната група е станало благодарение на контраразузнавателни действия на СБУ, след като жител на Киевска област, задържан по друго разследване, е предоставил информация на украинската служба за сигурност.

По време на разследването СБУ е установила, че заподозреният е организирал мащабно нелегално производство на прекурсори и е изградил мрежа от лаборатории за производство на психотропни вещества.

Производствените мощности на нелегалните лаборатории са позволявали синтезирането на над 50 килограма особено опасни психотропни вещества месечно, с незаконен оборот от около 2 милиона гривни.

Докато се укривал в един от курортите на Балканите, организаторът продължавал да ръководи престъпната дейност, в която участвали поне 30 души, разпределени между Украйна и държави от Европейския съюз.

По негово ръководство заподозрените са изградили мрежа от нелегални лаборатории за производство на наркотици, използвайки десетки дилъри, работещи за престъпната организация.

Групата прикривала дейността си, представяйки наркотичните вещества като химически продукти за автомобили, след което организирала транспортирането им чрез международни товарни превози като уж легална търговска стока.

По време на специализираната операция са задържани шестима негови съучастници в Киевска и Черновицка област. При извършените претърсвания са иззети близо 150 кг психотропни вещества, оборудване за производството им, техника, както и мобилни телефони с доказателства за престъпната дейност.

На заподозрените са повдигнати обвинения по няколко текста от Наказателния кодекс на Украйна. В момента се решава въпросът с екстрадицията на организатора от България в Украйна. Ако бъде признат за виновен, го заплашва наказание до 13 години лишаване от свобода с конфискация на имущество.

Украинската служба е работила с ГДБОП при разкриването на мащабна лаборатория за производство на синтетични наркотици в Бургас.


# трафик на психотропни вещества # ГДБОП #Украйна

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