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Антимафиоти от Русе първи засекли следите на групата, произвеждала фентанил в София

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
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експерти фентанилът потиска дишането
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Задържаните при спецакцията срещу производство на фентанил вече са 10. Очаква се прокуратурата да им повдигне обвинения. При претърсвания на адреси антимафиотите са намерили оръжия и криптопортфейли. Оказва се, че постройката, ползвана за депо в квартал „Факултета“, не е на Столичната община, а на Селскостопанската академия. Първи в следите на престъпната група влизат антимафиотите в Русе. Така през април полицаите започнали да следят пътя на смъртоносния наркотик. Всички проследени сделки са били пресичани още в хода на разследването. Равносметката до момента - десет задържани. Трима производители и седем разпространители.

Дарин Костов, зам.-директор на ГДБОП: „Тепърва ще се изяснява ролята на всеки един от участниците в престъпната група. Вчера бяха задържани в лабораторията три лица. Още едно лице беше задържано в София и няколко лица бяха задържани в страната, включително и в Русе. На територията на България е първата разбита така лаборатория за производството на този синтетичен, изключително опасен наркотик."

Снощи на един от адресите са открити няколко оръжия, както и голяма сума пари – около 350 000 евро. Намерени са и криптопортфейли със значителни средства. Все още не е ясно за каква сума става въпрос. Разследването трябва да установи дали групата е харчела печалбата от фентанила през криптовалути и дали по този начин не е ставало плащането на пратките със синтетичния опиат.

Дарин Костов, зам.-директор на ГДБОП: „На няколко адреса са открити и други наркотици освен фентанил - амфетамини, метаамфетамини, така наречения кристал."

Спецификата на приготвяне на фентанил изисква изключителна прецизност. За разлика от класическата амфетаминова лаборатория, тук дори милиграм грешка или вдишване на малка прашинка от крайния продукт може да убие самия „готвач“ на място. Парадоксалното в случая е, че организаторите най-вероятно са били самоуки. Все още не е ясно откъде са се снабдявали с прекурсори.

Дарин Костов, зам.-директор на ГДБОП: „При претърсванията се намери специален хардуер за изготвянето, както и литература за направата на такива синтетични наркотици. Задържаните нямат такова образование техническо, което да им даде някаква насока за производство."

Първоначално от МВР заявиха, че депото е работило в имот на Столична община.

Васил Терзиев, кмет на София: „Тя е разпоредена вече проверката."

Така имотът се оказа собственост на Селскостопанската академия. В писмена позиция оттам обясниха, че той е отдаден под наем за пет години след проведена редовна тръжна процедура през юни 2024 г. Съгласно клаузите , наемателят е длъжен да използва имота единствено по предназначение, няма право да го преотдава на трети лица, като носи отговорност за извършваните дейности. И днес премиерът Румен Радев похвали МВР и службите за акцията.

Румен Радев, министър-председател: „Борбата с производството и разпространението на наркотици е ключов приоритет на нашето правителство и аз съм убеден, че МВР и службите ще работят още по-твърдо и решително, за да имат нашите деца и страната ни бъдеще."

Какво количество е произведено от лабораторията до момента все още не ясно. Според ГДБОП депото е започнало работа малко преди да бъде засечено.

#неин терен #отрича #общината #производство на наркотици

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