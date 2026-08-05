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Селскостопанската академия: Имотът, в който бе разкрита лаборатория за фентанил, е даден дългосрочно под наем

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селскостопанската академия имотът разкрита лаборатория фентанил даден дългосрочно наем
Снимка: БТА
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Имотът, в който бе разкрита лаборатория за фентанил, е даден дългосрочно под наем, заявиха от Селскостопанската академия в позиция, разпространена до медиите.

Поводът е информацията, че в имот, собственост на висшето учебно заведение, се е произвеждал синтетичен наркотик. Имотът е отдаден дългосрочно под наем през юни 2024 г. след проведена редовна тръжна процедура. Действащият договор е сключен на 26 юни 2024 г. за срок от пет години. Съгласно клаузите му наемателят е длъжен да използва имота единствено по предназначение, няма право да го преотдава на трети лица и носи отговорност за дейностите, извършвани в него, поясняват от Селскостапанската академия.

Селскостопанската академия ще окаже необходимото съдействие на компетентните органи, пишат още висшето училище. По-рано днес от Столичната община отрекоха имотът да е тяхна собственост и обявиха, че той принадлежи на академията.

#дългосрочно #люборатория за фентанил #Селскостопанската академия #Под наем #имот

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