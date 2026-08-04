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Контрабандни медикаменти и цигари задържаха митничари на "Капитан Андреево"

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контрабандни медикаменти цигари задържаха митничари капитан андреево
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Контрабандни лекарствени продукти и цигари задържаха митническите служители на ГКПП „Капитан Андреево“ при проверка на лекотоварен автомобил, влизащ в страната от Турция.

Около 2.00 часа на 1 август на пункта пристигнал автомобил с чужда регистрация, управляван от британски гражданин от турски произход, който пътувал сам. Той заявил, че няма нищо за деклариране. След анализ на риска превозното средство било селектирано за щателна митническа проверка.

При проверката, сред личния багаж на мъжа, митническите служители открили стиропорени кутии и кашони с общо 1564 опаковки лекарствени продукти с различно предназначение. Сред тях имало препарати, използвани в естетичната медицина, включително продукти с хиалуронова киселина и ботулинов токсин, както и антибиотици и антиоксиданти.

В автомобила били открити и 3000 къса цигари, разпределени в 150 кутии, без български акцизен бандерол.

Контрабандните стоки и автомобилът, послужил за извършване на нарушението, са задържани. На водача е съставен акт за установяване на административно нарушение по Закона за митниците.

# „Капитан Андреево“ #контрабандни медикаменти #митничари

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