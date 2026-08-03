БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Откриха 4-годишното момче, изчезнало в района на...
Чете се за: 01:10 мин.
4-годишно момче се издирва, след като е изчезнало в...
Чете се за: 01:30 мин.
Проф. Даниел Вълчев: В предстоящите президентски избори...
Чете се за: 04:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Откриха 4-годишното момче, изчезнало в района на трънското село Радово

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Запази
годишно момче издирва изчезнало района трънското село радово
Снимка: Фейсбук група "Трън и Трънско"/Светлана Валериева
Слушай новината

Откриха 4-годишното момче, изчезнало в района на трънското село Радово. Това потвърдиха от МВР за БНТ.

Повече от 5 часа детето беше в неизвестност.

Момчето е намерено в землището на съседното на Радово село Бераинци. То е открито от служители на Граничното полицейско управление - Трън и на Областната дирекция на МВР - Перник, участвали в издирвателната операция.

На място незабавно е изпратен екип на Спешна медицинска помощ, който да извърши медицински преглед и да установи здравословното състояние на детето. По първоначални данни то е в добро общо състояние.

Детето изчезна заедно с кучето си Аксел. По информация на полицията детето е било във вила в селото заедно с родителите си, които са от София. Организирана беше мащабна издирвателна операция, в която участваха полицейски служители, специализирана техника и полицейски кучета.

#трънско село #открито #изчезнало дете

Последвайте ни

ТОП 24

Жълт код за високи температури в 5 области утре
1
Жълт код за високи температури в 5 области утре
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
Европа ни предупреждава за нова вълна от фишинг атаки
3
Европа ни предупреждава за нова вълна от фишинг атаки
Мащабна кибератака: Откраднаха личните данни на 31 000 юридически лица в Лихтенщайн
4
Мащабна кибератака: Откраднаха личните данни на 31 000 юридически...
Русия е ударила три кораба в Черно море, превозващи военно оборудване за Украйна
5
Русия е ударила три кораба в Черно море, превозващи военно...
Двама души загинаха при сблъсък на два пожарни хеликоптера в Гърция
6
Двама души загинаха при сблъсък на два пожарни хеликоптера в Гърция

Най-четени

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
1
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
2
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло Калушев е била подготвена за усвояването на средства по ПВУ
3
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
4
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
България посреща чудотворната икона на Света Богородица – "Хавайска"
5
България посреща чудотворната икона на Света Богородица –...
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
6
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...

Още от: Общество

"Море от книги" завладя Варна: Срещи с автори, беседи и прожекции до 9 август
"Море от книги" завладя Варна: Срещи с автори, беседи и прожекции до 9 август
4-годишно момче се издирва, след като е изчезнало в района на трънското село Радово 4-годишно момче се издирва, след като е изчезнало в района на трънското село Радово
Чете се за: 01:30 мин.
Народното събрание обяви обществена поръчка за 86 000 евро за доставка на кафе, чай, сокове, бонбони и ядки за служебните офиси Народното събрание обяви обществена поръчка за 86 000 евро за доставка на кафе, чай, сокове, бонбони и ядки за служебните офиси
Чете се за: 02:22 мин.
Актрисата Наталия Дончева почина на 56-годишна възраст във Франция Актрисата Наталия Дончева почина на 56-годишна възраст във Франция
Чете се за: 02:52 мин.
Измамна схема: Куриер изгуби телефон за над 1200 евро, предложи обезщетение от 40 евро Измамна схема: Куриер изгуби телефон за над 1200 евро, предложи обезщетение от 40 евро
Чете се за: 02:42 мин.
Опашка пред БНБ за сребърната колекционерска монета "Преображенски манастир" (СНИМКИ) Опашка пред БНБ за сребърната колекционерска монета "Преображенски манастир" (СНИМКИ)
Чете се за: 04:05 мин.

Водещи новини

Откриха 4-годишното момче, изчезнало в района на трънското село Радово
Откриха 4-годишното момче, изчезнало в района на трънското село Радово
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Военни в Румъния взривиха скално образувание в Дунав за увеличаване на водния поток към АЕЦ „Черна вода“ Военни в Румъния взривиха скално образувание в Дунав за увеличаване на водния поток към АЕЦ „Черна вода“
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Огнище на шарка в Благоевградско: Умъртвени са 220 животни в село Тешово Огнище на шарка в Благоевградско: Умъртвени са 220 животни в село Тешово
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Пожарите в Европа и САЩ: Хиляди евакуирани, огънят остава извън контрол Пожарите в Европа и САЩ: Хиляди евакуирани, огънят остава извън контрол
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Скандал между пътници е причината за нападението на шофьор на...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Агенция "Митници" задържа стоки за над 2 милиона долара
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Министър Иван Шишков: Продължението на Дюлинския проход ще бъде...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Бунт срещу петкратно увеличение на изгарянето на отпадъци в ТЕЦ...
Чете се за: 01:15 мин.
Регионални
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ