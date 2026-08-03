Откриха 4-годишното момче, изчезнало в района на трънското село Радово. Това потвърдиха от МВР за БНТ.

Повече от 5 часа детето беше в неизвестност.

Момчето е намерено в землището на съседното на Радово село Бераинци. То е открито от служители на Граничното полицейско управление - Трън и на Областната дирекция на МВР - Перник, участвали в издирвателната операция.

На място незабавно е изпратен екип на Спешна медицинска помощ, който да извърши медицински преглед и да установи здравословното състояние на детето. По първоначални данни то е в добро общо състояние.

Детето изчезна заедно с кучето си Аксел. По информация на полицията детето е било във вила в селото заедно с родителите си, които са от София. Организирана беше мащабна издирвателна операция, в която участваха полицейски служители, специализирана техника и полицейски кучета.