Министър Иван Шишков: Продължението на Дюлинския проход ще бъде завършен в края на годината

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков инспектира готовността за започване на основен ремонт на пътя от Бургас до Дюлинския проход.

Проектът е още от 2023 г. Ремонтът около Дюлинския проход е разделен на два етапа. Още преди две години започна строителството в самия проход, но изненадващо беше спрян заради оптични кабели, които трябваше да бъдат преместени. Това предизвика сериозно недоволство от жителите на няколко населени места, през които минава пътния участък, заради ограничения достъп и труднопроходимия терен.

Във втората част на ремонта попада трасето от Бургас до Дюлинския проход, който се очаква да започне след края на лятото, а срока е година и половина. Министър Шишков увери, че всички строителни разрешения са готови, а спрения преди две години ремонт също е възобновен.

Иван Шишков – министър на регионалното развитие и благоустройството: "Продължението на Дюлинския проход, който измъчи всички в региона, той ще бъде завършен в края на годината. Там също имаше преодобряване на проекти. Всичко това се случи. Виждате, че за два месеца може да се случи всичко и да се даде фронт и да започне възстановяване на тази инфраструктура в България, която е в ужасно състояние, защото тези пътища тук са в ужасно състояние и недоволството на хората е съвсем логично."

Правят се анализи за обособяването на обходни маршрути, докато трае ремонтът, тъй като идеята е пътят да бъде изцяло затворен, за да може работата да тече по-бързо.

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