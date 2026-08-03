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Агенция "Митници" задържа стоки за над 2 милиона долара

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Светлана Ганчева
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Агенция "Митници" задържа стоки за над 2 милиона долара. Пратките са спрени във връзка с румънско разследване на Eвропейската прокуратура, като българските митничари са действали съвместно с офиса на EPPO в България.

Разследването е проведено в края на юли, задържани са 12 контейнера със стоки за над 2 милиона щатски долара - над 3800 бр. технически литиево-йонни модулни съоръжения, крепежни елементи и документация за тях с общо тегло над 268 000 килограма. Операцията е проведена в района на пристанищата в Бургас и Варна от екипи от разследващи митнически инспектори, определени от министъра на финансите за разследващи органи по дела на Европейската прокуратура, и митнически органи от Централно митническо управление и териториалните дирекции Митница Бургас и Митница Варна.

Работата е част от водено разследване от Европейската прокуратура в Република Румъния за възможна измама с евросредства по два проекта за производство на литиево-йонни батерии и преработване на метални модулни конструкции на стойност около 10 милиона евро, съфинансирани от Европейския съюз. Разследващите митнически органи са задържали стоките, след като са установили, че те имат отношение към воденото в Румъния дело, както и за да бъде предотвратен опит за пренасочване и износ от страната.

Акцията е реализирана благодарение на доброто взаимодействие между Европейската прокуратура и българските митници, подчертават от агенцията. Разследването по случая продължава.

снимки: Агенция “Митници”

#пристанище Бургас #контрабандни стоки #пристанище Варна #агенция "Митници"

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