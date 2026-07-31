КС образува дела по жалбите от ГЕРБ-СДС и ПП относно Закона за бюджета

Конституционният съд образува три дела по жалбите на ГЕРБ-СДС и „Продължаваме промяната“ срещу бюджетните закони за 2026-та. Първото е по искането на ГЕРБ-СДС за обявяване на противоконституционност на целия Закон за държавния бюджет за тази година. Всяка от тях е събрала по 50 подписа за своите жалби като ГЕРБ са подкрепили ПП и ПП са подкрепили ГЕРБ.

Първото дело е по искане на ГЕРБ-СДС за обявяване на противоконституционност на целия Закон за бюджета. Причината - заложения прекомерен дефицит от 5,7%, който нарушава закона за публичните финанси.

Владислав Горанов, ГЕРБ-СДС: "Претендираме противоречие с принципите на правовата държава водени от член 4 на Конституцията и предимството на международното законодателство пред националното. Ние смятаме, че не може съществуващите фискални правила подписани в закона за публичните финанси с лека ръка да бъдат нарушавани."

Другите две дела са по искания на „Продължаваме промяната“. Едното е срещу преходни и заключителни разпоредби на закона за бюджета, които изменят Кодекса на труда и Закона за съдебната власт, а другото – срещу разпоредба от бюджета на Държавното обществено осигуряване, с която се правят промени в Закона за здравето. Така се засягат правата на работещите на четири часа и се обвързват заплатите на магистратите с тези на народните представители.

Стою Стоев, ПП: "Голяма част от разпоредбите, за които ние сезираме Конституционния съд действат от 2027 година, реално върху този бюджет ефектът ще бъде минимален, но това е и основният проблем, че нещата, от които не зависи бюджета от тях се променят през преходни и заключителни разпоредби."

Образуваните дела не спират действието на законите за бюджета и от утре те влизат в сила.