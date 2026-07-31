ГЕРБ-СДС и ПП внесоха искания КС да обяви като противоконституционен приетия държавен бюджет

Представители на ГЕРБ-СДС и "Продължаваме Промяната" внесоха две отделни искания Конституционният съд да обяви като противоконституционен приетия държавен бюджет. И двете партии са събрали по 50 подписа за своите жалби като ГЕРБ са подкрепили ПП и ПП са подкрепили ГЕРБ.

ГЕРБ-СДС сезират съдът за неспазване на закона за публичните финанси, което по думите им противоречи на конституцията. В бюджета е заложен дефицит от 5,7%, при разрешен по закон 3%.

Според ПП законът допуска няколко нарушения на конституцията като през него се променят други ключови закони. Така например се прави реформа в Кодекса на труда засягаща трудовия стаж и се обвързват заплатите на магистратите с тези на депутатите.

Владислав Горанов, ГЕРБ-СДС: "Претендираме противоречие с принципите на правовата държава водени от член 4 на Конституцията и предимството на международното законодателство пред националното. Ние смятаме, че не може съществуващите фискални правила подписани в закона за публичните финанси с лека ръка да бъдат нарушавани."

Стою Стоев, ПП: "Голяма част от разпоредбите, за които ние сезираме конституционния съд действат от 2027 година, реално върху този бюджет ефектът ще бъде минимален, но това е и основният проблем, че нещата, от които не зависи бюджета от тях се променят през преходни и заключителни разпоредби."

снимки: БТА