Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"

Тежка катастрофа с трима загинали стана на автомагистрала „Марица”. Инцидентът е станал малко след 20.00 ч. край харманлийското село Поляново.

Сред загиналите има дете.

Други шестима да пострадали, след тях 3 деца. 16-годишно момиче е в много тежко състояние и с опасност за живота. То най-вероятно ще бъде преместено в болницата в Пловдив. Пострадалите са транспортирани в хасковската болница.

Двете коли са се движели една след друга и след удара буквално са изхвърчали от магистралата, отнасяйки около 20 метра от мантинелата.

Това са чужди граждани, които вероятно живеят в Западна Европа и са се прибирали за лятната си ваканция в Турция.

Това е първият тежък инцидент поне за този сезон. Какви са причините тепърва ще се изяснява.

Магистрала "Марица" е свободна за движение. Движението не е спряно.

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