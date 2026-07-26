Все повече водачи, употребяващи райски газ зад волана - за рисковете, контрола и необходима ли е промяна на закона

Райски газ зад волана – опасна тенденция, която все по-често се вижда по българските пътища. Макар продажбата и разпространението му да са ограничени със закон, употребата му от шофьори поставя редица въпроси – какви са рисковете, достатъчно ефективен ли е контролът и необходима ли е по-ясна законова уредба.

Райският газ или диазотният оксид се използва в медицината и хранително-вкусовата промишленост. Но използването му като вещество, с което да изпитате еуфория, поставя сериозни въпроси, когато човек седне зад волана след употребата му.

Филип Алексиев, невролог: "Влияе върху концентрацията ни, върху способността да се ориентираме в пространството и във времето, върху способността ни да вземем точното решение и точното действие."

Въздействието му обаче не е приравнено с това на алкохола и наркотиците и за шофьорите, които са го употребили няма предвидени в закона санкции.

Силвия Петкова, адвокат: "Не е включен в списъците по Наредбата за квалифициране на веществата и растенията като наркотични, тоест той не представлява контролирана субстанция."

При полицейските проверки у нас няма полеви тест, който да установява употребата на райския газ. В чужбина обаче такива се ползват.

Силвия Петкова, адвокат: "За кратко време се засича в биологична проба, необходимо е кръвната проба да бъде взета почти непосредствено след употребата." Георги Коджаниколов, говорител на Софийска районна прокуратура: "Има примери в Европа, при които се използват технически средства, аналогични на използваните у нас алкотестове, е възможно да бъде изолирана в сравнително кратък период след употреба около 2 часа, но е възможно да бъде изолирана проба издишан въздух, която се съхранява в специализирана мембрана, тип балон."

Ако водач, употребил райски газ, причини катастрофа, наказателната отговорност се търси само за евентуално причинена телесна повреда или смърт.

Георги Коджаниколов, говорител на Софийска районна прокуратура: "Употребата на райски газ и сядането зад волана след това следва да бъдат третирани като престъпление. Но въвеждането само на един законов текст, което може да стане сравнително лесно и бързо, няма да реши проблема. В случай, че не бъде приета подзаконова нормативна уредба, тоест ред, по които да бъде установявано наличието на вдишан райски газ в организма, тогава ние ще бъдем поставени в хипотеза да имаме закон, който не можем да приложим." Красимир Георгиев, председател на АКАБ: "Категорично употребата на райски газ трябва да се приравни с употребата на алкохол над 1,2. Законодателят случайно или не е пропуснал в законовата уредба да се предвижи тестване за употреба на райски газ. Не случайно има паднали толкова актове в съда."

Решението за криминализиране на употребата на райски газ е в ръцете на управляващите.

Румен Миланов, "Прогресивна България": "Това се решава с една наредба, която е от отдавна и мисля, че се предприемат мерки това да се извърши."

Полицията не разполага със статистика колко причинени катастрофи има в следствие на шофьори употребили райски газ. Именно заради липсата на законодателни текстове.