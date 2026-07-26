Атанас Пеканов: България ще преговаря до последно с ЕС за средствата по Плана за възстановяване и устойчивост

България ще преговаря до последно с Европейската комисия, за да спаси възможно най-много средства по Плана за възстановяване и устойчивост. Това съобщи вицепремиерът Атанас Пеканов. От думите му става ясно, че са застрашени над 800 млн. евро заради недоизпълнени реформи по отношение на антикорупционната комисия и Българския енергиен холдинг.

България има да получава по петото, последно, плащане от Плана за възстановяване и устойчивост общо 1,7 млрд. евро и до последно ще се опитва да получи максимална част от сумата. Общо са заложени 57 мерки, които трябва да изпълним срещу парите.

Атанас Пеканов, вицепремиер: "В момента сме готови с около 20 - 25 от мерките като смятам, че почти всички мерки ще бъдат изпълнени. Моята задача е всеки един ден да проверяваме бенефициентите, те се обаждат, молят за повече време, няма повече време, европейски регламент е това, ние не си го измисляме този срок."

Две са ключовите реформи, по които могат да бъдат загубени стотици милиони - антикорупционната комисия и трансформацията на Българския енергиен холдинг.

"Тази седмица не беше избран петият нужен член - на ВКС в антикорупционната комисия, по този начин, тя няма да има пълен състав. Започваме предоговаряне с Брюксел, така че те да вземат предвид тези специфики."

Предстои и преструктурирането на Българския енергиен холдинг, като мините и "ТЕЦ Марица - изток 2" ще бъдат отделени в свое дружество.

"Това е най-тежката реформа по Плана за възстановяване, благодаря на Министерството на енергетиката, те всяка седмица имат среща с хората от региона. Всяка седмица ходят и в теца, и в мините, смятам, че намериха решение, така че в много краткия срок, който имахме, да се случи преструктурирането."

Пеканов още веднъж припомни, че през миналата седмица правителството е успяло да спаси след сигнал и от Брюксел 127 млн. евро, насочени за технологична модернизация именно на района на мините.

"Още от началото на този мандат ни беше съобщено за една нагласена процедура в МРРБ по времето на кабинета "Желязков". Става дума за процедура за 127 млн. евро. Процедура, която след като е завършила, критериите са били променяни, така че някои фирми да се класират по-напред, други по-назад."

За да се спасят парите, поръчката ще бъде обявена наново. По нея са кандидатствали 1600 фирми. Заради нарушенията регионалният министър Иван Шишков планира да закрие Дирекцията за обществени поръчки като я обедини с правната.

Освен реформите в БЕХ и антикорупционната комисия, предстои довършването и на много строителни проекти. Ако те не приключат до 30 август, губят и парите по ПВУ.

"Ще трябва да се плати отчасти с държавни пари, но те няма да са изпълнили ангажимент, който са поели, затова трябва да намерим някакво решение."

От Народното събрание зависи и да приеме още законодателни промени, за да бъдат изпълнени условията по плана. Изчакваме и Брюксел да одобри промените в закона за водите и да ги признае за реформа.

По темата работиха Цветелина Катанска и Милена Кирова