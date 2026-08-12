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Министерството на финансите ще предложи 10-годишни ДЦК за 150 млн. евро на аукцион

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:57 мин.
Икономика
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Снимка: БГНЕС/архив
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Министерството на финансите ще предложи на вътрешния пазар 10-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) за 150 млн. евро на аукцион, насрочен за 24 август, става известно от съобщение на сайта на Българската народна банка.

Предлаганите книжа са от емисия BG 20 400 26 218/11.02.2026 г. с падеж 11 февруари 2036 г. и годишен лихвен купон от 3,50 на сто. Това ще бъде четвъртото преотваряне на същата емисия 10-годишни ДЦК от началото на годината.

Предстоящият аукцион ще бъде единадесетият на вътрешния пазар през 2026 година.

Размерът на новия държавен дълг, набран на вътрешния пазар от началото на годината, възлиза на 1,51 млрд. евро, показва справка на интернет страницата на Министерството на финансите.

На 7 юли България емитира облигации в три транша за общо 2,5 млрд. евро на международните капиталови пазари. Така общият размер на поетия през 2026 г. държавен дълг достига 4,01 млрд. евро. След предстоящия аукцион сумата може да нарасне до 4,16 млрд. евро, ако бъде одобрен целият предложен номинален обем.

Според Закона за държавния бюджет максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2026 г., е 10,1 млрд. евро. В тази сума е включен и заем до 3,261 млрд. евро по европейския инструмент „Мерки за сигурността на Европа“ (SAFE), предназначен за укрепване на отбранителната индустрия.

Очаква се държавният дълг да достигне 37,7 млрд. евро към края на 2026 г., или 30,1 на сто от брутния вътрешен продукт.

#ДКЦ #БНБ #новини в Метрото

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