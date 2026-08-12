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Отново леден душ: Големи столични райони остават без топла вода за близо 20 дни

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отново леден душ големи столични райони остават без топла вода близо дни
Снимка: илюстративна
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Предстои плановият ремонт на ТР "София Изток" в топлоизточника и топлопреносната мрежа, като част от годишната профилактика на основните и спомагателни съоръжения на топлорайоните в столицата. По време на ремонта ще бъде временно преустановено топлоподаването към част от потребителите, съобщават от "Топлофикация София".

В периода от 28.08.2026 г. до 13.09.2026 г. включително, без топлоподаване ще бъдат следните квартали:

  • ж.к. "Христо Смирненски", ж.к. "Гео Милев", ж.к. "Изток", ж.к. "Изгрев", ж.к. "Дианабад", ж.к. "Младост" 1, 1А, 2, 3, 4, ж.к. "Мусагеница", ж.к. "Полигона", ж.к. "Студентски град", ж.к. "Витоша", ж.к. "Малинова долина", ж.к. "Дървеница", ж.к. "Дружба" 1 и 2, ж.к. "Хладилника";
  • част от кв. "Лозенец“: в карето между ул. "Филип Кутев", бул. "Симеоновско шосе", ул. "Стоян Михайловски", ул. "Арх. Йордан Миланов", ул. "Борова гора", ул. "Митрополит Кирил Видински", ул. "Елин Пелин", ул. "Миджур", ул. "Крум Попов", бул. "Арсеналски", ул. "Богатица", ул. "Кожух планина", Южен парк, ул. "Козяк" и ул. „Емилиян Станев“; Университетска болница "Лозенец"; посолство на САЩ;
  • част от кв. "Яворов": в карето между бул. "Михай Еминеску", бул. "Цариградско шосе" ул. "Александър Жендов", и бул. „Шипченски проход“;
  • Промишлен район – Гара Искър“; Комплекс "Враня" – БАН и НИМХ; ОП "Зоологическа градина - София".

По време на плановия ремонт ще се подмени амортизирана арматура, компрометирани топлопроводи, както и ще бъде извършена проверка на основните и спомагателни съоръжения в централата, с цел осигуряването на безавариен отоплителен сезон 2026/2027 г., поясняват от дружеството.

От "Топлофикация София" се извиняват за причиненото неудобство и благодарят на всички потребители за разбирането и съдействието.

#спиране на топлоподаването #"Топлофикация София" #без топла вода #топлоподаване

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