Съдът в Пловдив пусна от ареста младежите, обвинени за побоя над двама непалци

Районният съд в Пловдив пусна от ареста младежите, обвинени за побоя над двама непалски граждани. 18-годишният беше освободен под парична гаранция от 700 евро, а непълнолетният остава под надзора на инспектор от Детска педагогическа стая.

Според магистратите няма опасност двамата обвиняеми да се укрият. Съдия Васил Тасев каза, че експертизите сочат причинени леки телесни повреди, които не водят до разстройство на здравето.

Прокуратурата настояваше за най-тежката мярка "задържане под стража". Държавното обвинение заяви след заседанието, че ще прецени на по-късен етап дали да протестира определението на съда.

Според разследването нападението е станало в нощта срещу 25 юли на кръстовището на булевардите "Шести септември" и "Руски" в Пловдив. Двамата непалски граждани са били нападнати без преди това да е имало конфликт, а побоят е заснет с телефон.

По-късно стана ясно, че непълнолетното момче е присъствало по време на убийството на Младежкия хълм. Това се установява от открити клипове, показващи побоя над Георги Кузев от Кричим.