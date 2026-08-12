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Съдът в Пловдив пусна от ареста младежите, обвинени за побоя над двама непалци

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Пловдив
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съдът пловдив пусна ареста двамата младежи обвинени побоя двама непалци
Снимка: БНТ
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Районният съд в Пловдив пусна от ареста младежите, обвинени за побоя над двама непалски граждани. 18-годишният беше освободен под парична гаранция от 700 евро, а непълнолетният остава под надзора на инспектор от Детска педагогическа стая.

Според магистратите няма опасност двамата обвиняеми да се укрият. Съдия Васил Тасев каза, че експертизите сочат причинени леки телесни повреди, които не водят до разстройство на здравето.

Прокуратурата настояваше за най-тежката мярка "задържане под стража". Държавното обвинение заяви след заседанието, че ще прецени на по-късен етап дали да протестира определението на съда.

Според разследването нападението е станало в нощта срещу 25 юли на кръстовището на булевардите "Шести септември" и "Руски" в Пловдив. Двамата непалски граждани са били нападнати без преди това да е имало конфликт, а побоят е заснет с телефон.

По-късно стана ясно, че непълнолетното момче е присъствало по време на убийството на Младежкия хълм. Това се установява от открити клипове, показващи побоя над Георги Кузев от Кричим.

Мирослав Алендаров – наблюдаващ прокурор: "По делото е приобщен и мобилен телефон, в който се съдържа видеоклип, съдържащ кадри на самата сцена на побоя над непалските граждани. В хода на разследването се събират активно други доказателства, евентуално за съпричастност към друга деятелност – установено е, че непълнолетния обвиняем по нашето разследване е присъствал, казвам присъствал, в деня на убийството на Младежкия хълм."

Гергана Папазова – майка на непълнолетното момче: "Той е наблюдавал. Каза ми, че е опитал да спре, не е могъл повече нищо да направи. Няма да казвам защо, защото ще навредя на разследването. Той беше потресен просто, след като осъзна какво са свършили. Просто целта им е била да го сплашат. Това са глутница, това са секта, аз му казвах многократно, всеки ден съм повтаряла да не се събира с тези деца."

#непалски граждани #Районен съд - Пловдив

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