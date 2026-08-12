Гълъб Донев: МРЗ ще се оценява спрямо 50% от средната основна заплата

Веднъж на 4 години ще се прави оценка на адекватността на минималната работна заплата
Работната група единодушно прие, че трябва да имаме минимална работна заплата за страната, която трябва да бъде законоустановена. Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев след края на правителственото заседание в Министерския съвет.
Гълъб Донев, вицепремиер и финансов министър: „Вчера работната група проведе първото си заседание, на което бяха приети всички изменения и допълнения, които трябва да бъдат направени в Кодекса на труда в член 244. Работната група единодушно прие, че трябва да имаме минимална работна заплата за страната, която трябва да бъде законоустановена.“
Донев допълни, че имат приети единодушно и критериите, по които ще се определя минималната работна заплата за страната.
Гълъб Донев, вицепремиер и финансов министър: „Единодушно приехме и това, че трябва да се прави веднъж на четири години оценка на адекватността на минималната работна заплата и също референтните стойности, с които да се измерва адекватността, за да се оценява тя на законно установената минимална работна заплата, като работната група се спря това да бъде 50% от средния размер на основната работна заплата. Работата на работната група продължава. Вчера бяха приети всички текстове, които касаят промените в Кодекса на труда.“
Вицепремиерът допълни също, че продължава работата с определяне на решенията за изменения и допълнения в Наредбата за структура и организация на работната заплата, с което да финализират работата си и до края на август да имаме приет работещ механизъм за определяне размера на минималната работна заплата.