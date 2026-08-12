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Гълъб Донев: МРЗ ще се оценява спрямо 50% от средната основна заплата

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Веднъж на 4 години ще се прави оценка на адекватността на минималната работна заплата

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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Работната група единодушно прие, че трябва да имаме минимална работна заплата за страната, която трябва да бъде законоустановена. Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев след края на правителственото заседание в Министерския съвет.

Гълъб Донев, вицепремиер и финансов министър: „Вчера работната група проведе първото си заседание, на което бяха приети всички изменения и допълнения, които трябва да бъдат направени в Кодекса на труда в член 244. Работната група единодушно прие, че трябва да имаме минимална работна заплата за страната, която трябва да бъде законоустановена.“

Донев допълни, че имат приети единодушно и критериите, по които ще се определя минималната работна заплата за страната.

Гълъб Донев, вицепремиер и финансов министър: „Единодушно приехме и това, че трябва да се прави веднъж на четири години оценка на адекватността на минималната работна заплата и също референтните стойности, с които да се измерва адекватността, за да се оценява тя на законно установената минимална работна заплата, като работната група се спря това да бъде 50% от средния размер на основната работна заплата. Работата на работната група продължава. Вчера бяха приети всички текстове, които касаят промените в Кодекса на труда.“

Вицепремиерът допълни също, че продължава работата с определяне на решенията за изменения и допълнения в Наредбата за структура и организация на работната заплата, с което да финализират работата си и до края на август да имаме приет работещ механизъм за определяне размера на минималната работна заплата.


#правителственото заседание #МС #брифинг

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