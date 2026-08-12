Асен Василев към премиера: Знаели ли са ДАНС за неонацистки мрежи преди убийството в Пловдив и какво са предприели?

Дали в Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) са знаели за неонацистки мрежи преди убийството в Пловдив и какво са предприели. Този въпрос отправи във Фейсбук председателят на "Продължаваме промяната" и депутат Асен Василев към премиера Румен Радев.

По думите на Василев, Радев си е "позволил нещо изключително грозно" - вместо да отговори дали (и откога) ДАНС са знаели за съществуването на неонацистка мрежа в страната, премиерът се оправдава за сетен път с опозицията.

Асен Василев, ПП: "Г-н Радев, разпоредете на така пазения от Вас шеф на ДАНС, г-н Тончев, да си свърши работата по неутрализирането на тези групи. Ама не ви отърва, защото те са свързани директно с групите за руска пропаганда в България, които подкрепиха Вашата партия на изборите. А ако държите да си говорим кой колко бил виновен, само вижте профила на бащата на един от убийците – руска пропаганда, насилие, ксенофобия и любов към "Прогресивна България“. Разбираемо е защо харесват "Прогресивна България“ - само преди седмица защитихте по националната телевизия група, скандираща нацистки лозунги. Колкото до паметниците - над Пловдив стърчи Альоша. Явно не е помогнал."

По думите му никой български премиер не си е позволявал подобно предателство към българския народ, нито такава безподобна наглост.

Премиерът Румен Радев каза в началото на днешното заседание на Министерския съвет, че в България няма място за фашистки изстъпления. По думите му е "шокиращо, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството".

Румен Радев, премиер: "Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмет „Добродетели и религии“ в училище. Същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, днес са шокирани от фашистките символи на биячите от Пловдив."

Радев се обърна към опозицията с думите „тези безпросветни насилници са и ваши креатури“.