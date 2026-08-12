Прехвърлен с камион за кетъринг, Тръмп сменил самолета в Турция заради заплаха, а журналистите останали на борда

Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че след форума на НАТО миналия месец в Турция е сменил самолетите заради заплаха. По-рано "Вашингтон пост" съобщи, че Тръмп е бил изведен до летището с камион за кетъринг. Разкритията обаче повдигнаха въпроса дали не е била застрашена сигурността на журналистите и членове на президентския екип, които са останали на борда на застрашения самолет.

Секретна операция, която успя да заблуди част от президентския екип и журналистите, които придружаваха Доналд Тръмп на форума на НАТО в Турция.

На 8 юли телевизионните камери и фотоапарати заснеха как Тръмп се качва на Air Force One. "Вашингтон пост" обаче разкри, че малко след това американският президент е слязъл от борда и с камион за кетъринг е бил отведен до военен самолет, с който напуснал Турция.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Правя това, което Тайните служби искат да правя. Тайните служби и военните искаха да се кача на друг самолет, на друг самолет със същата безопасност. Правя това, което те казват."

Тръмп се е прехвърлил тайно на модифициран Боинг-757. За да няма подозрения, министърът на отбраната Пит Хегсет се качил по стълбите на същия самолет. Журналистите и част от екипа на американския самолет обаче останали на борда на Air Force One. Самолетът напуснал турското въздушно пространство с изключен транспондер и спуснати щори. След разкритията, срещу Тръмп бяха отправени обвинения, че журналистите са били използвани за примамка.

На въпрос "защо е било опасно за президента да пътува с Air Force One, но не и за екипите на медиите", Тръмп беше лаконичен:

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Не знам. Предполагам, че самолетът, с който летях беше изложен на по-голям риск. Рискът за мен беше по-голям."

Високопоставени американски източници заявиха пред Си Би ЕС, че е съществувала реална запалха от изстрелването на ракета срещу самолета, с който трябваше да отпътува от Турция.

Снимки: ЕПА/БГНЕС

Тайната смяна на самолетите стана ден, след като американският президент обяви от форума в Анкара, че Съединените щати подновяват ударите срещу Иран.