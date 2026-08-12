Тръмп потвърди тайната смяна на самолети в Турция заради реална заплаха

Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че след форума на НАТО миналия месец в Турция е сменил самолетите заради заплаха.

По-рано "Вашингтон пост" съобщи, че Тръмп е бил изведен до летището с камион за кетъринг. Високопоставени американски източници заявиха пред Си Би ЕС, че е съществувала реална запалха от изстрелването на ракета срещу самолета, с който трябваше да отпътува от Турция.

По данни на американски медии Air Force One е напуснал въздушното пространство на Турция със спуснати щори и изключен транспондер. Тайната смяна на самолетите стана ден след като американският президент обяви от форума в Анкара, че САЩ подновяват ударите срещу Иран.