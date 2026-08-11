БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Божидар Саръбоюков спечели бронзов медал на европейско...
Чете се за: 02:22 мин.
Левски е на крачка от Шампионска лига след нов успех над...
Чете се за: 01:45 мин.
Премиерът Радев свика институциите заради детската...
Чете се за: 02:55 мин.
Голям пожар достигна до къщите в благоевградското село...
Чете се за: 00:22 мин.
Двете момичета от групата, задържана за убийството на...
Чете се за: 02:22 мин.
Трите нови метростанции по Линия 3 отварят за пътници...
Чете се за: 00:52 мин.
Жълт код за високи температури: 35 - 38° в 16 области
Чете се за: 01:37 мин.
Нов спад на река Дунав, кораб заседна край Лом
Чете се за: 01:02 мин.
Джартов: Пожарът край военния завод край Трявна е...
Чете се за: 04:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Минималната работна заплата: Правителството и социалните партньори договориха критериите

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Държавата подготвя нов механизъм за определяне на минималната работна заплата от следващата година. На среща във Финансовото министерство правителство, синдикати и работодатели са договорили критериите, по които ще нараства минималното възнаграждение.

Новият механизъм ще се договаря тепърва.

Неофициално научихме, че на срещата е предложен вариант, според който минималната заплата за следващата година да се увеличи с около 5% и да достигне 650 евро.

Евелина е продавач-консултант. Получава минимална заплата. Като плати сметките и наема, ѝ остават около 300 евро на месец.

Евелина Бакалска: „Всичко поскъпва – наемът. Ето, сега от този месец осигуровките се увеличиха, винетките. Предишния месец токът, газта, водата, битовите нужди се увеличават. То няма как.“

Сега минималната заплата е 50% от средната. Но за следващата година размерът ѝ ще бъде определен по нов механизъм. Правителството и синдикатите се разбраха за критериите, по които ще нараства минималното възнаграждение.

Атанас Кацарчев, главен икономист на КТ „Подкрепа“: „4-те критерия, които касаят определянето на МРЗ, съвпадат с тези в самата директива за адекватните минимални работни заплати. Първият критерий, който нас ни касае, е покупателната способност, измерена чрез издръжката на живот. Следват средно равнище на работните заплати, ръст на средните работни заплати и производителността на труда.“

Добрин Иванов, АИКБ: „Критериите, които обсъждахме, ние ги обсъждаме вече 3 години със синдикалните организации. И сме съгласни, че те трябва да влязат в механизма за определяне на размера на МРЗ.“

Конкретният механизъм за определяне на минималната заплата трябва да бъде договорен до началото на октомври, когато започва бюджетната процедура за следващата година. Тогава ще стане ясно и с колко ще се увеличи минималната заплата от 1 януари. Синдикатите искат ръст от минимум 10%.

Атанас Кацарчев, главен икономист на КТ „Подкрепа“: „Така като залагаме формулите, надявам се да ги заложим добре, покупателната способност наистина да расте, предвид и нивото на цените у нас спрямо средноевропейските. Не да достигаме до състояние, в което МРЗ расте с някакъв процент, който ни се натяква постоянно, че е много висок, но при ниска база ножицата постоянно расте.“

Добрин Иванов, АИКБ: „Един ръст в рамките на 5 - 6% на МРЗ за 2027 г. е реалистичен. И той би отразил и възможностите на икономиката, и възможностите на предприятията.“

Финансовият министър Гълъб Донев е заявил, че механизмът за определяне на минималната заплата трябва да бъде изработен спешно. А министърът на социалната политика Наталия Ефремова се е ангажирала всеки етап от процедурата да бъде консултиран със социалните партньори.

Гълъб Донев, министър на финансите: „Необходимо е да разработим бързо и спешно механизъм за изчисление на минималната работна заплата, който да бъде съобразен с Директивата за адекватни минимални работни заплати в ЕС и Конвенция 131 на Международната организация на труда.“

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: „Всеки етап от процедурата на договаряне ще се консултира със синдикатите и работодателите.“

#министър Гълъб Донев #Наталия Ефремова #минимална работна заплата #КТ Подкрепа

Последвайте ни

ТОП 24

Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
1
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика по БНТ 1 и БНТ 3
2
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика по БНТ 1 и БНТ 3
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
3
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
Управителят на „ЕМКО“: Изключваме превозното средство като причина за пожара
4
Управителят на „ЕМКО“: Изключваме превозното средство...
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира на БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира...
Трите нови метростанции по Линия 3 отварят за пътници след 12.00 ч. на 14 август
6
Трите нови метростанции по Линия 3 отварят за пътници след 12.00 ч....

Най-четени

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
2
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
3
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
4
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
5
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
6
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко

Още от: Общество

След взрива във Военния завод: Разследващите започнаха огледи на мястото
След взрива във Военния завод: Разследващите започнаха огледи на мястото
Забрана за влизане в Сърбия: Защо д-р Валентин Янев не беше допуснат до екофорума? Забрана за влизане в Сърбия: Защо д-р Валентин Янев не беше допуснат до екофорума?
Чете се за: 05:25 мин.
Убийството в Пловдив: Психология на жестокостта и социалните мрежи Убийството в Пловдив: Психология на жестокостта и социалните мрежи
Чете се за: 05:25 мин.
СЕМ призовава медиите за спазване на етичните стандарти при отразяване случаи на насилие с участието на деца СЕМ призовава медиите за спазване на етичните стандарти при отразяване случаи на насилие с участието на деца
Чете се за: 01:00 мин.
Новите спирки по линия 3 на метрото (СНИМКИ) Новите спирки по линия 3 на метрото (СНИМКИ)
Чете се за: 00:55 мин.
Столичната община избра изпълнител за новото трамвайно трасе по бул. „Скобелев“ Столичната община избра изпълнител за новото трамвайно трасе по бул. „Скобелев“
Чете се за: 02:37 мин.

Водещи новини

Минималната работна заплата: Правителството и социалните партньори договориха критериите
Минималната работна заплата: Правителството и социалните партньори...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
След взрива във Военния завод: Разследващите започнаха огледи на мястото След взрива във Военния завод: Разследващите започнаха огледи на мястото
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Премиерът Радев свика институциите заради детската престъпност и насилието Премиерът Радев свика институциите заради детската престъпност и насилието
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Убийството в Пловдив: Психология на жестокостта и социалните мрежи Убийството в Пловдив: Психология на жестокостта и социалните мрежи
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Расте броят на жертвите и се издирват още оцелели след труса в...
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Нивото на Дунав продължава да спада: Минус 114 сантиметра под...
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Европа пред слънчево затъмнение: Дефицит на очила за наблюдение на...
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Зеленски обвини Русия, че използва срещу Украйна севернокорейски...
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ