Минималната работна заплата: Правителството и социалните партньори договориха критериите

Държавата подготвя нов механизъм за определяне на минималната работна заплата от следващата година. На среща във Финансовото министерство правителство, синдикати и работодатели са договорили критериите, по които ще нараства минималното възнаграждение.

Новият механизъм ще се договаря тепърва.

Неофициално научихме, че на срещата е предложен вариант, според който минималната заплата за следващата година да се увеличи с около 5% и да достигне 650 евро.

Евелина е продавач-консултант. Получава минимална заплата. Като плати сметките и наема, ѝ остават около 300 евро на месец.

Евелина Бакалска: „Всичко поскъпва – наемът. Ето, сега от този месец осигуровките се увеличиха, винетките. Предишния месец токът, газта, водата, битовите нужди се увеличават. То няма как.“

Сега минималната заплата е 50% от средната. Но за следващата година размерът ѝ ще бъде определен по нов механизъм. Правителството и синдикатите се разбраха за критериите, по които ще нараства минималното възнаграждение.

Атанас Кацарчев, главен икономист на КТ „Подкрепа“: „4-те критерия, които касаят определянето на МРЗ, съвпадат с тези в самата директива за адекватните минимални работни заплати. Първият критерий, който нас ни касае, е покупателната способност, измерена чрез издръжката на живот. Следват средно равнище на работните заплати, ръст на средните работни заплати и производителността на труда.“

Добрин Иванов, АИКБ: „Критериите, които обсъждахме, ние ги обсъждаме вече 3 години със синдикалните организации. И сме съгласни, че те трябва да влязат в механизма за определяне на размера на МРЗ.“

Конкретният механизъм за определяне на минималната заплата трябва да бъде договорен до началото на октомври, когато започва бюджетната процедура за следващата година. Тогава ще стане ясно и с колко ще се увеличи минималната заплата от 1 януари. Синдикатите искат ръст от минимум 10%.

Атанас Кацарчев, главен икономист на КТ „Подкрепа“: „Така като залагаме формулите, надявам се да ги заложим добре, покупателната способност наистина да расте, предвид и нивото на цените у нас спрямо средноевропейските. Не да достигаме до състояние, в което МРЗ расте с някакъв процент, който ни се натяква постоянно, че е много висок, но при ниска база ножицата постоянно расте.“

Добрин Иванов, АИКБ: „Един ръст в рамките на 5 - 6% на МРЗ за 2027 г. е реалистичен. И той би отразил и възможностите на икономиката, и възможностите на предприятията.“

Финансовият министър Гълъб Донев е заявил, че механизмът за определяне на минималната заплата трябва да бъде изработен спешно. А министърът на социалната политика Наталия Ефремова се е ангажирала всеки етап от процедурата да бъде консултиран със социалните партньори.

Гълъб Донев, министър на финансите: „Необходимо е да разработим бързо и спешно механизъм за изчисление на минималната работна заплата, който да бъде съобразен с Директивата за адекватни минимални работни заплати в ЕС и Конвенция 131 на Международната организация на труда.“