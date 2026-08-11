Критериите за изчисляване на минималната работна заплата за 2027 г. договориха правителството и социалните партньори

Изготвяне на нов механизъм за изчисляване на минималната работна заплата, който да бъде приложен през 2027 година, обедини правителството и социалните партньори по време на първия кръг от преговори, който се проведе днес в Министерството на финансите. Това съобщават от Министерството на финансите и от Министерството на труда и социалната политика.

В работната група участват вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, КНСБ, КТ „Подкрепа“, Българската стопанска камара, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българската търговско-промишлена палата. В заседанието са участвали и представители на Националния статистически институт.

Страните се договориха за прилагане на законоустановен модел за минимална работна заплата и се обединиха около критерии, които включват покупателна способност на минималната работна заплата за страната, като се вземе предвид издръжката на живот; общо равнище на работните заплати и тяхното разпределение; темпа на растеж на работните заплати; дългосрочните равнища на производителността на труда в страната, пише в съобщението. Посочва се още, че участниците в срещата са се споразумели веднъж на четири години да се извършва оценка на адекватността на най-ниското възнаграждение за труд в страната.

„Необходимо е да разработим бързо и спешно механизъм за изчисление на минималната работна заплата, който да бъде съобразен с Директивата за адекватни минимални работни заплати в ЕС и Конвенция 131 на Международната организация на труда“, отбеляза Гълъб Донев в началото на срещата. „Всеки етап от процедурата на договаряне ще се консултира със синдикатите и работодателите“, каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

Разговорите между представителите на държавата и социалните партньори по отношение начина на формиране на минималната работна заплата продължават, пише в съобщението.

Парламентът реши да се изработи нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за страната, а дотогава тя да остане на нивото от 2026 г. - 620 евро. На 24 юли депутатите одобриха на второ четене текстове от законопроекта за държавния бюджет за тази година. Министерският съвет по предложение на заместник-министър председателя и министър на финансите и на министъра на труда и социалната политика одобрява законопроект за промени на уредбата за определяне на минималната работна заплата за страната, като до приемането на промените тя се запазва на нивото, определено за 2026 г., гласят приетите разпоредби.