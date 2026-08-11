Бруталното убийство в Пловдив: Омбудсманът в града свиква среща за сигурността

Двете момичета, които са обвинени за убийството на Георги Кузев в Пловдив, ще обжалват задържането под стража, наложено от окръжния съд. Защитата на трите момчета, които са част от групата, нападнала мъжа от Кричим на Младежкия хълм, не е внесла искане за промяна на определението, постановено от съдия Петко Минев. Заседанието на апелативния съд е насрочено за четвъртък.

Установено е, че в късните часове на 24 юли двамата задържани са причинили леки телесни повреди на двама мъже от Непал, като единият е снимал. Сигнал на тел. 112 за нападението на кръстовището на булевардите „Руски“ и „6-ти септември“ е подаден от шофьори, а пострадалите били откарани в болница. Двамата нападатели са установени вчера. Районната прокуратура им е повдигнала обвинения за хулиганство и утре ще иска постоянна мярка „задържане под стража“.

По отношение на убийството на Георги Кузев двете момичета, които са обвинени, ще обжалват задържането под стража, наложено от окръжния съд. Защитата на трите момчета, които са част от групата, не е внесла искане за промяна на определението, постановено от съдия Петко Минев. Заседанието на апелативния съд е насрочено за четвъртък. Пред БНТ директорът на училището, в което учи едно от задържаните момчета, заяви, че е шокирана от случилото се и няма обяснение на извършеното от петимата тийнейджъри.

Гергана Аврамова, директор на СУ „Христо Г. Данов“, Пловдив: „Няма регистрирани системни нарушения на дисциплината, нито пък конфликти със съученици, има отделни пререкания с репликиране на учители. Напротив, в неговия клас има деца със специални образователни потребности, няма данни да се е отнасял лошо с тях, напротив, защитавал ги е. Като маниери е непокорен, но може да се разговаря с него свободно, заема позиция по въпросите, които го интересуват, и я отстоява.“

Учителите не са забелязали младежът да е членувал в някакви организации или структури, свързани с агресия и насилие. Имал е подкрепата на майка си и на по-големия си брат.

Гергана Аврамова, директор на СУ „Христо Г. Данов“, Пловдив: „Спомням си, през миналата учебна година беше излязъл от къщи след тежък конфликт с баща си по повод часа на прибиране. Тогава неговите съученици много бързо го намериха по социалните мрежи. Всъщност се оказа, че е пренощувал при приятел и си е изключил телефона. Тогава съм разговаряла с майка му, после бяхме го приобщили към патронния празник на училището, много отговорно се отнесе към поставените задачи. Нещо кардинално се е променило, което не ми е известно, не мога да си го обясня.“

Със съучениците на задържаното дете ще работят психолози.

Гергана Аврамова, директор на СУ „Христо Г. Данов“, Пловдив: „Питахте ме с какво ще започна на 15 септември. Досега на 15 съм говорила за какво ли не – за възможности, за успехи, за просперитет... Сега ми се иска да започна с добротата.“

Заради зачестилите рискови прояви в района на Младежкия хълм, където посред бял ден беше пребит Георги Кузев, омбудсманът на Пловдив организира среща с отговорните институции за сигурността на парка.

Борислав Стаматов – омбудсман на Пловдив: „На първо място това са преките мерки, които могат да се вземат за сигурност, за осветление, за някакъв вид контрол, но, разбира се, по-важната тема е как по-рано и навреме да разпознаем един такъв проблем – превенцията, работата с младите хора, ролята на родителите, всички сме родители.“

В срещата освен институциите ще участват и представители на младежки организации.