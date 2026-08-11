БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Левски е на крачка от Шампионска лига след нов успех над...
Чете се за: 01:45 мин.
Премиерът Радев свика институциите заради детската...
Чете се за: 02:55 мин.
Голям пожар достигна до къщите в благоевградското село...
Чете се за: 00:22 мин.
Двете момичета от групата, задържана за убийството на...
Чете се за: 02:22 мин.
Трите нови метростанции по Линия 3 отварят за пътници...
Чете се за: 00:52 мин.
Жълт код за високи температури: 35 - 38° в 16 области
Чете се за: 01:37 мин.
Нов спад на река Дунав, кораб заседна край Лом
Чете се за: 01:02 мин.
Джартов: Пожарът край военния завод край Трявна е...
Чете се за: 04:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бруталното убийство в Пловдив: Омбудсманът в града свиква среща за сигурността

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Двете момичета, които са обвинени за убийството на Георги Кузев в Пловдив, ще обжалват задържането под стража, наложено от окръжния съд. Защитата на трите момчета, които са част от групата, нападнала мъжа от Кричим на Младежкия хълм, не е внесла искане за промяна на определението, постановено от съдия Петко Минев. Заседанието на апелативния съд е насрочено за четвъртък.

Установено е, че в късните часове на 24 юли двамата задържани са причинили леки телесни повреди на двама мъже от Непал, като единият е снимал. Сигнал на тел. 112 за нападението на кръстовището на булевардите „Руски“ и „6-ти септември“ е подаден от шофьори, а пострадалите били откарани в болница. Двамата нападатели са установени вчера. Районната прокуратура им е повдигнала обвинения за хулиганство и утре ще иска постоянна мярка „задържане под стража“.

По отношение на убийството на Георги Кузев двете момичета, които са обвинени, ще обжалват задържането под стража, наложено от окръжния съд. Защитата на трите момчета, които са част от групата, не е внесла искане за промяна на определението, постановено от съдия Петко Минев. Заседанието на апелативния съд е насрочено за четвъртък. Пред БНТ директорът на училището, в което учи едно от задържаните момчета, заяви, че е шокирана от случилото се и няма обяснение на извършеното от петимата тийнейджъри.

Гергана Аврамова, директор на СУ „Христо Г. Данов“, Пловдив: „Няма регистрирани системни нарушения на дисциплината, нито пък конфликти със съученици, има отделни пререкания с репликиране на учители. Напротив, в неговия клас има деца със специални образователни потребности, няма данни да се е отнасял лошо с тях, напротив, защитавал ги е. Като маниери е непокорен, но може да се разговаря с него свободно, заема позиция по въпросите, които го интересуват, и я отстоява.“

Учителите не са забелязали младежът да е членувал в някакви организации или структури, свързани с агресия и насилие. Имал е подкрепата на майка си и на по-големия си брат.

Гергана Аврамова, директор на СУ „Христо Г. Данов“, Пловдив: „Спомням си, през миналата учебна година беше излязъл от къщи след тежък конфликт с баща си по повод часа на прибиране. Тогава неговите съученици много бързо го намериха по социалните мрежи. Всъщност се оказа, че е пренощувал при приятел и си е изключил телефона. Тогава съм разговаряла с майка му, после бяхме го приобщили към патронния празник на училището, много отговорно се отнесе към поставените задачи. Нещо кардинално се е променило, което не ми е известно, не мога да си го обясня.“

Със съучениците на задържаното дете ще работят психолози.

Гергана Аврамова, директор на СУ „Христо Г. Данов“, Пловдив: „Питахте ме с какво ще започна на 15 септември. Досега на 15 съм говорила за какво ли не – за възможности, за успехи, за просперитет... Сега ми се иска да започна с добротата.“

Заради зачестилите рискови прояви в района на Младежкия хълм, където посред бял ден беше пребит Георги Кузев, омбудсманът на Пловдив организира среща с отговорните институции за сигурността на парка.

Борислав Стаматов – омбудсман на Пловдив: „На първо място това са преките мерки, които могат да се вземат за сигурност, за осветление, за някакъв вид контрол, но, разбира се, по-важната тема е как по-рано и навреме да разпознаем един такъв проблем – превенцията, работата с младите хора, ролята на родителите, всички сме родители.“

В срещата освен институциите ще участват и представители на младежки организации.

#СУ „Христо Г. Данов“ Пловдив #омбудсман на Пловдив #убийството в Пловдив #Пловдив

Последвайте ни

ТОП 24

Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
1
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика по БНТ 1 и БНТ 3
2
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика по БНТ 1 и БНТ 3
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
3
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
Управителят на „ЕМКО“: Изключваме превозното средство като причина за пожара
4
Управителят на „ЕМКО“: Изключваме превозното средство...
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира на БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира...
Трите нови метростанции по Линия 3 отварят за пътници след 12.00 ч. на 14 август
6
Трите нови метростанции по Линия 3 отварят за пътници след 12.00 ч....

Най-четени

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
2
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
3
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
4
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
5
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
6
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко

Още от: Криминално

Пред БНТ съдията след жестокото убийство в Пловдив: Виждал съм много престъпници, но млади хора да искат да причинят болка на някого за пръв път
Пред БНТ съдията след жестокото убийство в Пловдив: Виждал съм много престъпници, но млади хора да искат да причинят болка на някого за пръв път
Демерджиев за убийството в Пловдив: МВР следи социалните мрежи за прояви на агресия и заплахи Демерджиев за убийството в Пловдив: МВР следи социалните мрежи за прояви на агресия и заплахи
Чете се за: 02:42 мин.
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
51371
Чете се за: 01:25 мин.
Младеж на 18 г. е задържан за убийството на чичо си в димитровградското село Странско Младеж на 18 г. е задържан за убийството на чичо си в димитровградското село Странско
9560
Чете се за: 00:30 мин.
Задържаха мъж за палежа на луксозен автомобил на Митьо Очите в Слънчев бряг Задържаха мъж за палежа на луксозен автомобил на Митьо Очите в Слънчев бряг
11778
Чете се за: 00:50 мин.
Гонка с полицията в столичния квартал "Борово", задържан е мъж, у когото са намерени дрога и 460 000 евро Гонка с полицията в столичния квартал "Борово", задържан е мъж, у когото са намерени дрога и 460 000 евро
17448
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Минималната работна заплата: Правителството и социалните партньори договориха критериите
Минималната работна заплата: Правителството и социалните партньори...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
След взрива във Военния завод: Разследващите започнаха огледи на мястото След взрива във Военния завод: Разследващите започнаха огледи на мястото
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Премиерът Радев свика институциите заради детската престъпност и насилието Премиерът Радев свика институциите заради детската престъпност и насилието
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Убийството в Пловдив: Психология на жестокостта и социалните мрежи Убийството в Пловдив: Психология на жестокостта и социалните мрежи
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Расте броят на жертвите и се издирват още оцелели след труса в...
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Нивото на Дунав продължава да спада: Минус 114 сантиметра под...
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Европа пред слънчево затъмнение: Дефицит на очила за наблюдение на...
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Зеленски обвини Русия, че използва срещу Украйна севернокорейски...
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ