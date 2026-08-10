Демерджиев за убийството в Пловдив: МВР следи социалните мрежи за прояви на агресия и заплахи

Десет души са задържани по случая с Георги Кузов, като на този етап шестима от тях са с повдигнати обвинения. Това съобщи министърът на вътрешните работи по време на брифинг в Пловдив.

Разследването все още е в начален етап и според министъра не е изключено на по-късен етап, при събиране на нови доказателства, да бъдат повдигнати обвинения и на други лица.

Снимки: БТА

Във връзка със случая МВР е включило и дирекция "Киберпрестъпност", която следи за подобни прояви, агресия и заплахи в социалните мрежи. Демерджиев подчерта, че информацията, разпространявана в социалните мрежи, е помогнала на полицията да стигне до участниците в случая.

"Мога да ви уверя, че правим всичко необходимо и възможно. В момента сме включили и ГДБОП чрез дирекция „Киберпрестъпност“, за да се следят подобни прояви, подобни документирания на каквато и да е форма на агресия или заплаха в социалните мрежи, така че да не се стига до нещо подобно, защото, както виждаме, от някакви сравнително невинни заплахи или намеци се стига до това, което стана. Това е абсолютно недопустимо", поясни Демерджиев.

Той призова родителите да обръщат повече внимание на децата си и на тяхното възпитание. По думите му МВР не може да замести образованието и семейното възпитание, но прави всичко по силите си за противодействие на подобни прояви.

"Апелирам и към родителите, нека всеки да погледне децата си вкъщи, да се опита да ги опознае по някакъв начин, да се опита да участва в тяхното възпитание. Такава агресия е с нищо неоправдана и недопустима." "Но МВР не може да замести всички липсващи системи в държавата. Не може да замести образованието, което се оттеглило, не може да замести семейното възпитание. Не очаквайте всичко от МВР, правим всичко по силите си и ще продължаваме да го правим", каза още Демерджиев.

В Пловдив е засилено полицейското присъствие, съобщи и директорът на Областната дирекция на МВР - Пловдив Васил Костадинов.