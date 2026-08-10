57 000 кутии цигари за над 200 000 евро са задържани на ГКПП „Лесово“

57 000 кутии цигари на стойност над 200 000 евро са задържани на ГКПП „Лесово“.

Количеството е 1,14 млн. къса, всички с турски акцизен бандерол и от известни марки. Контрабандната пратка е открита на 7 август около 04:00 часа сутринта при проверка на товарна композиция с българска регистрация.

Камионът е пристигнал от Турция, като е превозвал групажна пратка с различни стоки за Франция. При извършената митническа проверка служителите откриват укритите тютюневи изделия.

По случая е образувано досъдебно производство. Предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около превоза, както и кой стои зад пратката.

Радостина Сачанова, началник на МП „Лесово“: „При последвалата проверка при част от стоката, която е така наречените сандвич панели – алуминиеви изолационни панели, при рентгеновата проверка се е констатирала част от панелите с различна плътност. След премахване на горния слой на някои от панелите се вижда, че вътре е издълбана полиуретановата пяна и вътре са подредени цигарите.“