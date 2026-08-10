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Пожарът край Бобошево: Остава едно активно огнище

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Владислава Миланова
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На 90 процента е локализиран пожарът, който възникна в събота по обяд в къща в Бобошевското село Висока Могила и се прехвърли в гората край селото. Няма опасност за близките населени места.

Активното огнище е 1, към него са насочени усилията на пожарникари, горски и доброволци, за да не се разпространи. Като надеждите са днес да бъде загасено. Но дали ще има успех, не се знае, заради високите температури и силния вятър, който често излиза в следобедните часове.

Първи на мястото на пожара се отзовават жители на село Висока Могила Цветан Светомиров и Павел Павлов. С риск за живота си влизат в горящата къща.

Цветан Светомиров: „Аз бях първият, дето се качих, гореше навесът зад къщата, със съседа хванахме газови бутилки, имаше и ги изхвърлихме, да не пламнат и да се взривят, ако и те бяха тръгнали да гръмнат, още по-страшно.“

Павел Павлов: „Качихме се с кмета на общината и заместник-кмета с две водоноски, но просто вятърът беше ужасен и ни обгради, не можахме да прекъснем пожара, докато беше малък.“

В битката с пламъците заместник-кметът на Бобошево Миланчо Геров получава изгаряния.

Павел Павлов: „Обгради го огънят, двамата бяхме с пожарникарската каска и трябваше да се заграждаме с вода, горе тревите бяха големи и сухи, вятърът беше много силен и малко пообгоряха му лицето и ръцете.“

Няма опасност за населените места.

инж. Петко Ангелов – началник отдел „Опазване на горските територии“ към ЮЗДП: „От южната страна е изградена широка минерализирана ивица, която предпазва село Сопово от прехвърляне на пожара. Позиционирани са екипи на пожарната долу, които пазят при евентуално огъня да бъде потушен веднага.“

Една от версиите за възникване на огъня е късо съединение. Коментира се и неправилно боравене с пиротехнически средства.

Христо – съсед: „Хвърляше пиратки по кучетата, не знам дали е от пиратките… Предупреден е, предупреждение от съседите си да не хвърля пиратки няколко пъти.“

Сред останките от изгорялата къща може да се забележи и бидон с джибри, който е обгорял, с много от съседите тук заподозряха именно варене на ракия като причина за огъня.

В пожара са изгорели над 1200 декара сухи треви и храсти, като около 300 от тях – гора.

#Висока могила #пожар

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