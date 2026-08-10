Силен взрив от военния завод в село Белица до Трявна
Силен взрив от военния завод в село Белица близо до Трявна се чу преди минути.
Над района се носят огромни кълба от дим.
В момента продължават да се чуват последващи вторични взривове.
По първоначална информация се е запалил камион и е избухнал пожар в един от складовете за боеприпаси.
Кметът на Трявна Денчо Минев съобщи, че районът е отцепен и ще бъде задействана системата BG-ALERT.
"Информирам всички жители на община Трявна, че вследствие на запален камион има взривове в част от складовете на завода за боеприпаси в село Белица. Ще бъде задействана Националната система BG-ALERT за опасност. До установяване на точните причини за аварията, достъп до зоната не се допуска. Към мястото на инцидента са изпратени екипи на пожарна и полиция. В непрестанна връзка сме с органите на реда, областен управител на област Габрово. Към момента нямаме информация за жертви и пострадали. Районът е отцепен."
Поради обгазяване и замърсяване на въздуха кметът призовава хората да затварят прозорците на жилищата си, да използват предпазни маски и да не излизат на открито.
"Към мястото пътуват и екипи на РИОСВ - Велико Търново за измерване качеството на въздуха."