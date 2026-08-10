Силен взрив от военния завод в село Белица до Трявна

Силен взрив от военния завод в село Белица близо до Трявна се чу преди минути.

Над района се носят огромни кълба от дим.

В момента продължават да се чуват последващи вторични взривове.

По първоначална информация се е запалил камион и е избухнал пожар в един от складовете за боеприпаси.

Кметът на Трявна Денчо Минев съобщи, че районът е отцепен и ще бъде задействана системата BG-ALERT.

"Информирам всички жители на община Трявна, че вследствие на запален камион има взривове в част от складовете на завода за боеприпаси в село Белица. Ще бъде задействана Националната система BG-ALERT за опасност. До установяване на точните причини за аварията, достъп до зоната не се допуска. Към мястото на инцидента са изпратени екипи на пожарна и полиция. В непрестанна връзка сме с органите на реда, областен управител на област Габрово. Към момента нямаме информация за жертви и пострадали. Районът е отцепен."

Поради обгазяване и замърсяване на въздуха кметът призовава хората да затварят прозорците на жилищата си, да използват предпазни маски и да не излизат на открито.