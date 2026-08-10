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ВОЕНЕН ДРОН ПАДНА КРАЙ КАРДАМ

Първо по БНТ: Вижте останките от дрона, паднал край Кардам

Виктор Борисов от Виктор Борисов
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В Министерството на външните работи се провежда среща между министър Велислава Петрова и послaника на Украйна у нас Олеся Илашчук. Поводът е падналият дрон край Кардам.

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ

Заради него премиерът Румен Радев свика извънредно Съвета по сигурността към МС в събота. След заседанието Радев обяви, че малко след 8.00 часа в събота дронът е нахлул в българското въздушно пространство. Безпилотния апарат се взриви на метри от българо-румънската граница, в близост до Кардам и в непосредствена близост до компресорни станции и на двете държави.

По данни на Министерството на отбраната най-вероятно се касае за украински дрон-примамка „Майя”. След първоначалния анализ стана ясно, че няма причина да се смята, че инцидентът е бил преднамерен. Предстои извършването на допълнителни експертизи, които да установят всички обстоятелства. Ще бъде извършена и проверка за наличие на следи от взривни вещества и смеси.

Вчера президентът Илияна Йотова заяви, че очаква докладите на службите за това - какъв е дронът и каква е била неговата роля? Междувременно Украйна увери, че не е атакувала умишлено България и обеща разследване на случая.

#вижте първо по БНТ #военен дрон #Кардам

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