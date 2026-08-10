Кметът на Трявна: Ще задействаме BG-ALERT, хората да не излизат на открито

Информирам всички жители на община Трявна, че вследствие на запален камион има взривове в част от складовете на завода за боеприпаси в село Белица. Това съобщи във Фейсбук кметът на Трявна Денчо Минев.

"Ще бъде задействана Националната система BG-ALERT за опасност. До установяване на точните причини за аварията, достъп до зоната не се допуска. Към мястото на инцидента са изпратени екипи на пожарна и полиция. В непрестанна връзка сме с органите на реда, областен управител на област Габрово. Към момента нямаме информация за жертви и пострадали. Районът е отцепен."

Поради обгазяване и замърсяване на въздуха кметът призовава хората да затварят прозорците на жилищата си, да използват предпазни маски и да не излизат на открито.

"Към мястото пътуват и екипи на РИОСВ - Велико Търново за измерване качеството на въздуха."



